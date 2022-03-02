Dünya Çin Rusyaya yaptırım uygulamayacak Onaylamıyoruz
ASYA

Çin Rusya'ya yaptırım uygulamayacak: Onaylamıyoruz

Çin'in, ABD ve Batı'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uyguladığı mali yaptırımlara katılmayacağını bildirildi. Yaptırımları onaylamadıklarını, özellikle tek taraflı ilan edilenlere karşı olduklarını vurgulayan Bankacılık ve Sigortacılık Düzenleme Kurumu Başkanı Guo Şuçing, bu türden yaptırımların yasal zeminin olmamasının yanı sıra olumlu etki yaratmadığını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Çin Rusyaya yaptırım uygulamayacak: Onaylamıyoruz
Arşiv

Bankacılık ve Sigortacılık Düzenleme Kurumu Başkanı Guo Şuçing, düzenlediği basın toplantısında, Çin'in yaptırımlara karşı olduğunu belirterek, "Yaptırımlara katılmayacağız ve ilgili taraflarla normal ekonomik, ticari ve mali ilişkilerimizi sürdüreceğiz." dedi.

"YAPTIRIMLARI ONAYLAMIYORUZ"

Yaptırımları onaylamadıklarını, özellikle tek taraflı ilan edilenlere karşı olduklarını vurgulayan Guo, bu türden yaptırımların yasal zeminin olmamasının yanı sıra olumlu etki yaratmadığını belirtti.

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Yaptırımlar kapsamında en büyük bankalarının varlıklarına tedbir getirilen Rusya, bankalar arası uluslararası para transferlerinin yapıldığı SWIFT sisteminden çıkarılmıştı.

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ÇİN "İŞGAL" VEYA "SALDIRI" DEMİYOR

  • Rus petrol ve doğal gazının önemli alıcısı konumundaki Çin, Ukrayna'daki savaş ile ilgili "işgal", "saldırı" sözcükleri ile kınama anlamına gelecek ifadelerini kullanmaktan kaçınıyor.

İki ülke arasında 2021 yılının sonunda 146,9 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin yaklaşık üçte ikisini Çin'in Rusya'dan doğal gaz ve petrol ithalatı oluşturuyor. Rus Merkez Bankasının rezervlerinin yüzde 13,8'i Çin'de bulunuyor.

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