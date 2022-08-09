Çin Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarını uyarısız sürdürüyor

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında yürütülen tatbikatların "müşterek savunma ve müşterek abluka" operasyonlarına odaklandığı belirtildi. Açıklamada, tatbikatların yerine ve süresine ilişkin bilgi verilmedi.

PLA, Pelosi'nin ziyaretinin ardından 4-7 Ağustos'ta Ada çevresinde 6 bölgede askeri tatbikatlar düzenlemişti. Tatbikatlarla ilgili yayımlanan hava ve deniz güvenliği uyarılarının (NOTAM) süresi 7 Ağustos'u izleyen gece saatlerinde dolarken, faaliyetin sona erdiğine dair açıklama yapılmamıştı.

Çin ordusu, tatbikatların dün de sürdüğünü bildirmişti. Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturan tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, Tayvan Boğazı'ndaki güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin iptal edildiği bildirilmişti.



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Tayvan da topçu tatbikatları düzenliyor

Bu arada, Tayvan da bugün Ada'nın güneyindeki Pintung vilayetine bağlı Fınggang'da gerçek cephane ve mühimmatın kullanıldığı topçu tatbikatına başladı.

Tatbikatı yürüten Tayvan 8. Ordusu'nun Sözcüsü Lou Woei-jye, faaliyetin, "bir çıkarma harekatını geri püskürtmeyi amaçladığını" ifade etti.

Daha önce yapılan açıklamada, Fınggang'da 9 ve 11 Ağustos'ta, iki ayrı topçu tatbikatı düzenleneceği, tatbikatlarda, 155 milimetre top ateşleyen 78 obüs ve 120 milimetrelik 6 havan ile Ada'dan havaya ve denize atışlar yapılacağı bildirilmişti.



Pelosi ziyareti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın ziyareti

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin geçen hafta yaptığı ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin, ziyaretin ardından Ada çevresindeki askeri tatbikatlara başlamıştı.

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Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

FOTOĞRAF 63 Çin ve Tayvan arasında savaş mı çıktı? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İki ülke arasındaki gerilim devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşı henüz bitmemişken Pasifik'te de sular kaynamaya başladı. Peki Çin-Tayvan krizinde en güçlü ordu hangi ülkenin? Tüm dünyanın gözü Çin ve Tayvan arasındaki gerilimde. Herkesin aklında aynı sorular var? Çin-Tayvan krizi nasıl çözülecek? Çin mi, Tayvan mı daha güçlü? İşte Çin ve Tayvan arasındaki karşılaştırmalı ordu güçleri... İNSAN GÜCÜ<br><br>Çin<br>1.397.897.720<br><br>Tayvan<br>23.572.052 AKTİF PERSONEL<br><br>Çin<br>2.000.000<br><br>Tayvan<br>170.000 HAVA GÜÇLERİ<br>Toplam Uçak sayıları<br><br>Çin<br>3285<br><br>Tayvan<br>741 Savaş uçağı sayıları<br>Çin<br>1200<br><br>Tayvan<br>288 ARAZİ GÜCÜ<br>Tank sayıları<br><br>Çin<br>5250<br><br>Tayvan<br>1110<br> Zırhlı araçlar<br>Çin<br>35000<br><br>Tayvan<br>3472<br> DENİZ GÜCÜ<br><br>Çin<br>777<br><br>Tayvan<br>117<br> Uçak gemileri<br><br>Çin<br>2<br><br>Tayvan<br>0 Denizaltılar<br>Çin<br>79<br><br>Tayvan<br>4 İşte dünyanın en güçlü orduları... 50-Peru 49-Portekiz 48-Malezya 47-Suriye 46-Bangladeş 45-Venezuela 44-Kolombiya 43-Meksika 42-Singapur 41- Çekya 40-Arjantin 39-Myanmar<br><br> 38-Romanya 37-Hollanda 36-Birleşik Arap Emirlikleri 35-Nijerya 34-Irak 33-Norveç 32-İsviçre 31-Cezayir 30-Kuzey Kore 29-Tayland 28-Vietnam 27-Yunanistan 26-Güney Afrika 25- İsveç 24-Polonya 23-Kanada<br><br> 22-Ukrayna<br><br> 21-Tayvan 20-Suudi Arabistan 19- İspanya 18-İsrail 17-Avusturya 16-Almanya 15-Endonezya 14-İran 13.Türkiye 12-Mısır 11. İtalya 10-Brezilya 9-Pakistan 8-Birleşik Krallık 7- Fransa 6-Güney Kore 5-Japonya 4-Hindistan 3- Çin 2-Rusya 1-ABD Çin mi Tayvan mı? Çin mi Tayvan mı: İşte dünyanın en güçlü orduları Dünyayı ayağa kaldıran gerilim devam ediyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki krizden sonra şimdi de Çin ve Tayvan arasındaki kriz tüm dünyayı diken üstünde bıraktı. Gerilim hızla devam ederken arama motorlarında en çok aranan konu, Dünyanın en güçlü orduları oldu. Peki iki ülke arasında en güçlü ordu hangisi? Çin mi Tayvan mı? İşte dünyanın en güçlü orduları.



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DÜNYA Çin Tayvan'ın hava savunma sahasını ihlal etti

FOTOĞRAF 17 Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiği belirtildi. Bakanlık, dün tatbikatların 2'inci gününde toplam 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirmişti. Tatbikatın ilk gününde de 22 Çin savaş uçağının tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattını geçtiği, Çin ana karasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan'ın \"kara suları\" olarak gördüğü bölgeye düştüğü duyurulmuştu. Yarın öğle saatlerine kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuş durumda. 6 bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler, gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, boğazda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildirilmişti. Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin geçen hafta yaptığı ziyaret, adayı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde \"bir dizi askeri tatbikat\" düzenleyeceğini duyurmuştu. Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 3'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) toplam 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.<br><br> Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 3'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) toplam 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.<br><br> Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 3'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) toplam 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.<br><br> Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 3'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) toplam 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.<br><br> Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 3'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) toplam 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.<br><br> Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 3'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) toplam 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.<br><br> Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 3'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) toplam 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.<br><br> Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 3'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) toplam 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.<br><br> Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 3'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) toplam 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.<br><br> Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 3'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) toplam 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.<br><br> Çin Tayvan'ı ablukaya aldı: 20 savaş uçağı ile 14 gemi görüldü Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 3'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) toplam 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 12 TAYVAN NEREDE?<br>Tayvan, Çin’in güneydoğu kıyılarından yaklaşık 160 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ülke, aynı zamanda ABD dış politikası için çok önemli olan Amerikan bölgelerin bir listesini içeren \"birinci ada zinciri\" içinde bulunuyor. <br><br>Uzmanlar, Çin’in Tayvan'ı ele geçirmesi durumunda Batı Pasifik bölgesinde askeri olarak daha fazla güçleneceğini belirtti. Siyasi analistler aynı zamanda böylelikle Çin’İn Guam ve Hawaii kadar uzaktaki ABD askeri üslerini tehdit edebileceğini söylüyor.<br><br>Ancak Çin, daha önce de defalarca niyetinin barışçıl olduğu konusunda ısrar etti. TAYVAN HER ZAMAN ÇİN’DEN BAĞIMSIZ BİR ÜLKE MİYDİ?<br>Tayvan ilk olarak 17. yüzyılda Qing hanedanının iktidarda olduğu dönemde Çin’in tam kontrolü altına girdi. Çinliler 1895'te Japonya’ya yenildikten sonra adayı Japonların kontrolüne bıraktı. Ardından Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nı kaybettikten sonra 1945'te Çin, adayı tekrar aldı. İlerleyen yıllarda Çin anakarasında Chiang Kai-shek liderliğindeki milliyetçi hükümet güçleri ile Mao Zedung'un Komünist Partisi arasında bir iç savaş patlak verdi. Komünistler 1949'da iç savaşı kazandı ve Pekin'de kontrolü ele geçirdi. Chiang Kai-shek ve milliyetçi siyasetçilerden geriye kalanlar Tayvan'a kaçtı ve sonraki birkaç on yıl boyunca ülkede hüküm sürdü.<br><br> Günümüzde Çin, Tayvan'ın aslen bir Çin eyaleti olduğunu savunmak için bu argümanı kullanıyor. Ancak Tayvanlılar, hiçbir zaman 1911 devriminden sonra kurulan modern Çin devletinin veya 1949'da Mao tarafından kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir parçası olmadıklarını iddia etmek için de aynı tarihe işaret ediyor.<br><br> Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2019 yılında yaptığı açıklamada, hiç kimsenin Tayvan’ın “Çin’in bir parçası” olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğini söyleyerek, Pekin’in “yeniden birleşme” için bir seçenek olarak askeri güç kullanımından vazgeçmeyeceğini dile getirmişti.<br><br> KAÇ ÜLKE TAYVAN'IN BAĞIMSIZLIĞINI TANIYOR?<br>Diğer taraftan, Chiang Kai-shek, Tayvan'a kaçtıktan sonra milliyetçi siyasetçilerden oluşan Kuomintang'ı yönetti. Kuomintang o zamandan beri Tayvan'ın en önde gelen siyasi partilerinden biri oldu tarihinin önemli bir bölümünde adayı yönetti.<br><br>Diğer taraftan, şu anda sadece Vatikan ile birlikte 13 devlet Tayvan'ı egemen bir ülke olarak tanıyor. Çin, diğer ülkelere Tayvan'ı tanımamaları veya tanıma anlamına gelen herhangi bir şey yapmamaları için önemli derecede diplomatik baskı uyguluyor. TAYVAN KENDİNİ SAVUNABİLİR Mİ?<br>Uzmanlar, Çin’in ekonomik bağları güçlendirmek gibi askeri olmayan yollarla \"yeniden birleşme\" sağlamaya çalışabileceğini belirtiyor, ancak herhangi bir askeri çatışmada, Çin'in silahlı kuvvetleri Tayvan'ınkileri gölgede bırakacağının bariz olduğu görülüyor. ABD'NİN TAYVAN'A İLİŞKİN POLİTİKASI NASIL?<br>Çin, savunmaya ABD dışında herhangi bir ülkeden daha fazla harcama yapıyor ve deniz gücünden füze teknolojisine, uçak ve siber saldırılara kadar çok çeşitli gelişmiş silahları bulunuyor. Açık bir çatışmada, bazı uzmanlar Tayvan'ın en iyi ihtimalle bir Çin saldırısını yavaşlatabileceğini ve dışarıdan yardım beklerken gerilla saldırıları düzenlemeyi hedefleyebileceğini belirtti. Bu yardımın Tayvan'a silah satan ABD'den gelebileceği ifade edildi. Ancak, şimdiye kadar Washington'un \"stratejik belirsizlik\" politikası, ABD'nin bir saldırı durumunda Tayvan'ı nasıl savunacağı veya nasıl koruyacağı konusunda belirsiz kaldı. Diplomatik olarak, ABD şu anda sadece bir Çin hükümetini tanıyor ve Tayvan yerine Çin ile resmi bağları olan \"Tek Çin\" politikasına bağlı kalıyor.<br><br>Diğer taraftan, geçen Mayıs ayında ABD başkanı Joe Biden, ABD'nin Tayvan'ı askeri olarak savunup savunmayacağı sorulduğunda \"Evet\" yanıtını verdi. Ardından Beyaz Saray, Washington'un tutumunu değiştirmediği konusunda ısrar etti. TAYVAN DÜNYANIN GERİ KALANI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?<br>Tayvan ekonomisi dünya için son derece büyük bir önem arz ediyor. Çünkü telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, saatlere ve oyun konsollarına kadar dünyanın günlük elektronik ekipmanlarının çoğu, Tayvan'da üretilen bilgisayar çipleri tarafından destekleniyor. Tek bir Tayvanlı şirket Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) dünya pazarının yarısından fazlasını kontrol ediyor.<br><br>Teknoloji ve askeri endüstri için çip üreten şirketin değeri 2021'de 100 milyar dolara ulaştı. <br><br><br>Bu nedenle, başta ABD olmak üzere batılı ülkeler Çin'in Tayvan'ı işgalinin Pekin'e dünyanın en önemli endüstrilerinden biri üzerinde daha fazla kontrol verebileceğinden endişe duyuyor.<br><br> TAYVANLILAR ENDİŞELİ Mİ?<br>Çin ve Tayvan arasındaki son gerilimlere rağmen, daha önce yapılan araştırmalar birçok Tayvanlı’nın konuyla ilgili büyük bir endişesi olmadığını gösterdi. Ekim 2021'de Tayvan Kamuoyu Vakfı insanlara sonunda Çin ile savaş olacağını düşünüp düşünmediklerini sordu. Neredeyse üçte ikisi (%64,3) hayır cevabını verdi.<br><br> Öte yandan, ayrı bir araştırma, Tayvan'daki çoğu insanın kendini Tayvanlı olarak tanımladığını ve belirgin bir şekilde farklı bir kimliğe sahip olduğunu ortaya koydu. 1990'ların başından beri Ulusal Chengchi Üniversitesi tarafından yürütülen anketler, kendilerini Çinli veya hem Çinli hem de Tayvanlı olarak tanımlayanların oranının düştüğünü ve çoğu insanın kendilerini Tayvanlı olarak gördüğünü gösterdi. Yedi soruda Çin ve Tayvan arasındaki krizin tarihçesi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin'in tüm tehditlerine rağmen Tayvan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ancak Çin, Tayvan'ı, sonunda yeniden Pekin'in kontrolü altında olacak bir ayrılıkçı eyalet olarak tanımlarken; Tayvan, kendi anayasası ve demokratik olarak seçilmiş liderleriyle kendisini bağımsız bir ülke olarak görüyor. Bu nedenle ABD'li üst düzey bir yetkilinin 25 yılın ardından Tayvan ziyareti, Çin'in öfkesine neden olurken savaş korkularını artırdı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Tayvan ile "yeniden birleşme" için askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğini söyledi. İşte yedi soruda Çin-Tayvan krizinin tarihçesi ve ABD'nin yıllar içinde değişen tutumu...

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FOTOĞRAF 21 Çin'in tüm uyarılarına rağmen Tayvan'a giden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bu ziyaretinin yankıları sürerken Çin verdiği sözü tuttu ve bu sabah TSİ 7.00'da harekete geçti. Tayvan'ın çevresindeki 6 bölgede 'gerçek zamanlı' tatbikat yapacağını duyuran Çin dünyanın neefsini tutarak beklediği adımı attı. <br>Komünist Parti güdümündeki Çin medyası tarafından yayınlanan tatbikat haritasında adanın tam anlamıyla çevrelendiği görülüyor. Pekin yönetimi, 'Büyük Abluka' olarak adlandırılan bu tatbikat boyunca herhangi bir yabancı uçak veya geminin bu gölgeye girmesini istemiyor. Tabikat kapsamında Tayvan Boğazı boyunca topçu atışlarının yapılması da bekleniyor. Bölgeden gelen ilk görüntülerde Çin ordusunun tatbikat kapsamında harekete geçtiği net bir şekilde görülüyor. Tayvan'ın tatbikatların Birleşmiş Milletler kurallarını ihlal ettiğini ve hava ve deniz ablukası anlamına geldiğini söylemesine rağmen Pekin geri adım atmıyor. Pekin güdümündeki Global Times gazetesi tatbikatları 'yeniden birleşme operasyonlarının' provası olarak nitelendirdi. Çinli askeri uzman Song Zhongping, yaşanan gelişmeler ile ilgili şu değerlendirmede bulundu; 'Gelecekte bir askeri çatışma durumunda, şu anda prova edilmekte olan operasyonel planların doğrudan savaş operasyonlarına çevrilmesi muhtemeldir.' Tayvan ve Çin, 1949 yılındaki iç savaş sırasında ayrıldı. Ancak Çin ada üzerindeki hak iddiasını hala sürdürüyor. ABD, Tayvan politikasında hassas bir denge üzerinde yürüyor. Bir yandan, sadece Çin hükümetini tanıyan ve diplomatik ilişkilerini Taipei yerine Pekin ile kuran \"Tek Çin\" politikasına uyuyor. Öte yandan ada ile Tayvan'ın kendini savunması için silah satmayı da içeren gayri resmi bir ilişki sürdürüyor. Beklenen oldu ve Çin ordusu bu sabah harekete geçti: Tayvan adeta ablukaya alındı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin yapılan onca uyarıya rağmen Tayvan'a gitmesi Çin'i kızdırdı. Dünyayı yeni bir savaşın eşiğine getiren ziyaret sonrası Çin ordusu harekete geçti. Tayvan'ı adeta abluka altına alan tatbikatın düğmesine bu sabah basıldı. İşte bölgeden gelen ilk görüntüler...







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