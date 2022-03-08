Çin, Ukrayna'da insani yardım koridoru açılmasını destekliyor.

Büyükelçi Cang, Rusya ve Ukrayna'nın insani yardım koridorunun güvenli şekilde uygulanması için zorlukları aşmasını umduğunu ifade etti.

Çin'in siyasi çözüme katkı sağlamayacak ve ateşi körükleyerek gerilimin yükselmesine sebep olacak her türlü eyleme karşı olduğunu vurgulayan Cang, "Saldırı silahları ve hatta paralı askerleri Ukrayna'ya yollamak durumu kötüleştirip daha büyük risklerin ortaya çıkmasına yol açabilir." dedi.

Putin ile görüştü

Çin'in krizin başından beri diyalog ve müzakereyi savunduğunu, Devlet Başkanı Şi Cinping'in çatışmaların ikinci gününde Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinde krizin müzakereyle çözülmesini istediğini hatırlatan Cang, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD, NATO ve Avrupa Birliği'ne, Rusya ile eşitlik temelinde diyalog yürütme, yıllardır biriken çelişki ve sorunlarla yüzleşme, NATO'nun sürekli doğuya doğru genişlemesinin Rusya'nın güvenliğine olumsuz etkisini fark etme ve güvenliğin bölünmezliği ilkesine dayanarak dengeli, etkin ve sürdürülebilir Avrupa güvenlik mekanizması inşa etmeye çağırıyoruz."

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FOTOĞRAF 12 Belarus<br><br>İşgalden önce Rusya ile askeri tatbikatlar yapan, topraklarını Rus ordusuna açan Minsk yönetimi, savaşta Moskova'nın yanında yer alıyor. Belarus'un da savaşa dahil olacağı iddia ediliyor. Küba<br><br>Güney Amerika ülkesi Küba, Ukrayna işgalinde Moskova'ya destek veriyor. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ilişkin tutumuna destek verdiklerini bildirdi. Nikaragua<br><br>Rusya'nın eski Sovyet ülkesi Ukrayna'yı işgaline destek veren bir diğer Güney Amerika ülkesi Nikaragua. Devlet Başkanı Daniel Ortega, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, Putin'in yanında olduklarını belirterek, \"Mantıksal olarak, bu yönetimlerin güvenliği için (Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti) askeri destek gerekiyor. Orada bir savaş olursa kazananı olmaz.\" şeklinde konuştu. Kuzey Kore<br><br>Ukrayna işgaliyle ilgili Kuzey Kore'den yapılan açıklamada, Rusya'ya destek verildiği ve krizin ana nedeninin ABD olduğu bildirildi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinden yapılan ve 'Rusya'nın güvenliğine yönelik meşru talebinin gözardı edildiği' belirtilen açıklamada ayrıca 'felaketin sorumlusunun Washington olduğu' kaydedildi. Suriye<br><br>Şam yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasını desteklediğini duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad, Moskova'nın son hamlesini överek, bunu \"dünya barışını savunmaya doğru bir adım\" olarak nitelendirdi. Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ofisinden yapılan açıklamada da iki bölgeyle ilişki kurmak için çalışmaya hazır olunduğu ve yerel yönetimlerin bağımsızlığının tanınabileceği bildirildi. Çin<br><br>Savaşın başından bu yana Rusya'nın yanında yer aldığına dair açıklamalar yapan Çin, yaşananlardan ABD ve Batı'yı sorumlu tutuyor. Öte yandan Çin, 26 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada, 'Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını derhal durdurması ve tüm birliklerini geri çekmesini' talep eden BM Güvenlik Konseyi kararına 'çekimser' oy verdi. Pekin, diplomasiden uzaklaşılmaması gerektiğini belirtiyor. Hindistan<br><br>Rusya ile ABD arasında uzun süredir 'denge' politikası güden ve Moskova'ya yakınlığı nedeniyle Washington'da zaman zaman eleştirilen Hindistan da 26 Şubat tarihli BMGK toplantısında, Rusya'nın aleyhine oy vermeyerek çekimser kaldı. İran<br><br>Tahran ile Moskova'nın yakın ilişkileri uzun süredir biliniyor. İran ile Rusya, dış politikada birçok konuda birlikte hareket ediyor. Tahran yönetimi, Ukrayna işgali konusunda doğrudan taraf tutan bir açıklamada bulunmasa da sürecin Batı tarafından bu duruma getirildiğini belirten çıkışlar yapıyor. Ancak Tahran'dan, Rusya'nın Ukrayna işgaline yönelik açıktan bir destek gelmiş değil. Birleşik Arap Emirlikleri<br><br>Birleşik Arap Emirlikleri, 26 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan ve, 'Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını derhal durdurması ve tüm birliklerini geri çekmesini' talep eden BM Güvenlik Konseyi kararına 'çekimser' oy verdi. Washington'ın Orta Doğu'daki en önemli müttefiklerinden görülen BAE'nin çekimser kalması, Batı'da tepkilere neden oldu. Keza, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, işgalin başlamasından bir gün önce telefonda görüşmüştü. Görüşmede, BAE ve Rusya arasındaki ortak stratejik ve dostluk ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı aktarılmıştı. Öte yandan Abu Dabi yönetiminden, Moskova'ya Ukrayna savaşı ile ilgili herhangi bir destek verilmiş değil. Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya destek veren ülkeler Rusya Ukrayna'ya yönelik işgaline devam ediyor. Rusya'ya karşı özellikle Batılı ülkeler tarafından ağır yaptırımlar açıklanırken, 9 ülke ise işgali haklı bulduklarını ve desteklerini açık ya da dolaylı bir şekilde ortaya koydu.

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