Dünya Çin, Uygur Türkleri yasa tasarısı nedeniyle ABDye tepki gösterdi İçişlerine müdahale olarak öne sürdü
ASYA

Çin, Uygur Türkleri yasa tasarısı nedeniyle ABD'ye tepki gösterdi: İçişlerine müdahale olarak öne sürdü

Çin, Uygur Türkleri yasa tasarısı nedeniyle ABD'ye tepki gösterdi: İçişlerine müdahale olarak öne sürdü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD Temsilciler Meclisinin kabul ettiği yasa tasarısının uluslararası ilişkilerle ilgili genel kuralları ve uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğini öne sürdü.

Çunying, bunun aynı zamanda Çin'in içişlerine müdahale olduğunu iddia etti.

Haber Merkezi AA
İnsan Hakları İzleme Örgütü, &quot;önleyici polisiye tedbir&quot; adı altında suçsuz yere alıkonulduğunu açıklamıştı.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğunu açıklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikası nedeniyle Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmesine tepki gösterdi.

Doğu Türkistan'ın 'Dışarısı'
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Doğu Türkistan'ın 'Dışarısı'

  • Şinhua'da yer alan habere göre, Hua, Sincan ile ilgili konuların, din, etnik köken ya da insan haklarıyla ilgili olmadığını, şiddet ve terörle mücadeleyle ilgili olduğunu savundu.

Çin hükümetinin ulusal egemenlik ve güvenliği koruma konusunda kararlı olduğunu ifade eden Hua, ABD'nin hatasını düzeltmesi ve Çin'in içişlerine karışmaması gerektiğini söyledi.

Uygurlu yaşlı adam: Hayvan kadar değerimiz yok
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Uygurlu yaşlı adam: Hayvan kadar değerimiz yok
Uygur Türkleri, Çin toplama kamplarında yaşanan zulmü protesto etmek için toplandılar. Uygur Türklerinden olan bir amca ise yaşanılanları göz yaşları içinde anlattı. “Bizden daha fazla aşağılanmış, horlanmış hayvanlar bile görmedim. Timsahları bile himaye eden teşkilatlar var. Biz insan olarak sahipsiziz.' diyerek göz yaşlarına boğulan Uygurlu yaşlı adam, çevresindeki herkesi de ağlattı.

Yasa tasarısı ABD'de kabul edilmişti

ABD Temsilciler Meclisi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Çin Doğu Türkistan'daki tarihi camileri yıkıyor
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Çin Doğu Türkistan'daki tarihi camileri yıkıyor

Geçen ay ABD Senatosunda kabul edilen tasarının farklı bir versiyonu olan tasarıda, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine, Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanması çağrısı yapıldı.

Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen tasarıların birleştirilmesi ve imzalanması için Beyaz Saray'a gönderilmesi bekleniyor.

Toplama kampına böyle götürülüyorlar!
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Toplama kampına böyle götürülüyorlar!
Çin yönetimi Doğu Türkistan'da kurduğu toplama kamplarında Uygur Müslümanlarına işkenceye devam ediyor. Ortaya çıkan son görüntülerde elleri ve gözleri bağlanmış Uygur Müslümanlarının Çin polisi nezaretinde gruplar halinde yürütülerek trenlerden indirildiği görülüyor. Uygur Müslümanlarının tutulduğu toplama kamplarında yaklaşık 3 milyon kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

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"Babamın hiç suçu yok"
Doğu Türkistan'da Uygur Türklerini ailelerinden ayıran Çin yönetimin zulmü devam ediyor. Sosyal medyada yayılan görüntülerde babalarından ayrılan Uygur kız çocuklarının gözyaşı döktüğü görülüyor. Doğu Türkistan'da yaşayan Kazak, Kırgız, Tatar ve diğer Türk kökenli toplumlara atıfla İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin'in 2017'den bu yana 'Terörizmle sert mücadele' adı altında en az 1 milyon Uygur ve Türk kökenli diğer Müslümanları gözaltına aldığı ve yasa dışı siyasi eğitim kamplarında tuttuğu biliniyor. Çinli yetkililer gözaltına alınmış ya da toplama kamplarına gönderilmiş ebeveynlerin çocuklarını alarak devlet gözetimindeki çocuk esirgeme kurumlarında ve benzeri yatılı okullarda tutuyor

  • Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz'da, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.

Doğu Türkistan yalnız değil
GÜNDEM
Doğu Türkistan yalnız değil

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

Uygur Türkleri asimile ediliyor
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Uygur Türkleri asimile ediliyor

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Çin'den
ABD'ye tepki

Uygur Türkleri tasarısını içişlerine karışmak olduğunu iddia etti.
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