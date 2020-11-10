Çin ve Rusya Biden’ı tebrik etmeyecek

ABD’de düzenlenen 59. başkanlık seçimlerini resmi sonuçlara göre kendisinin kazandığını iddia eden ve Demokrat rakibi Joe Biden’ın oylarına ilişkin hile yapıldığını savunan Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump sahaya inme kararı aldı. Amerika merkezli Axios’un bildirdiğine ve FoxNews’un kaynaklardan teyit ettiği bilgiye göre, Donald Trump, en güçlü özelliği olan ve seçmen tabanını harekete geçiren kalabalık mitingleri yeniden düzenlemeye başlayacak. Trump’ın hile karıştırıldığını iddia ettiği seçim sonuçlarıyla mücadele stratejisi kapsamında uygulamaya konulacak mitingler, eyaletlerde açılacak davalarla paralel bir süreçte yönetilecek. Trump ve kampanya ekibi, başta Pensilvanya olmak üzere çok sayıda eyalette oy yolsuzluğu yapıldığını iddia ediyor.

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KRİTİK EYALETLERDE MİTİNGLER

Trump’ın seçim ekibinin oyların yeniden sayılmasını gözlemlemek amacıyla Georgia, Arizona ve Pensilvanya eyaletlerine ekipler gönderdiği belirtildi. Trump’ın da paralel olarak söz konusu kritik eyaletlerde mitingler düzenlemesi bekleniyor. Trump böylece hem seçmen tabanını motive edecek hem de arkasındaki halk desteğini sergileyecek.

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ÖLÜM İLANLARI DELİL OLACAK

Trump’ın geniş katılımlı mitingler ve açılacak davalar dışında bir diğer planı ise, oy verdiği iddia edilen ama ölüm ilanları verilen seçmenleri ortaya çıkarmak olacak. Trump, oy kullanmış gözüken ama ölüm ilanı yayınlanan seçmenleri, seçimde yolsuzluk iddiaları için delil olarak kullanacağı iddia edildi.

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PENSİLVANYA MERKEZLİ MÜCADELE

Trump’ın seçime hile karıştırıldığı iddialarında Pensilvanya’yı merkez aldığı görülüyor. FoxNews’e konuşan Trump’ın avukatı Rudy Giulani Pensilvanya’da devam eden yasal süreçte iki dava daha açacaklarını, hafta sonuna kadar bu davaların 10’u bulabileceğini açıkladı.

Çin ve Rusya: Resmi sonuç beklenecek

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre başkanlığa seçildiği belirtilen Demokrat aday Joe Biden’a tebrik sırasına giren Batılı ülkelerin aksine Çin ve Rusya yeni başkanı resmi sonuçlar açıklandıktan sonra tebrik edeceklerini açıkladılar. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Biden’in başkan seçilmesi konusunda uluslararası teamülleri takip edeceklerini belirtti. “Biden’ın seçimi kazandığını ilan etme sürecini takip ettik. Seçim sonuçlarının ABD’nin kendi kanun ve düzenine göre belirleneceğini anlıyoruz.” ifadesini kullanan Sözcü Vang tebrik mesajı paylaşmadı.

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Rusya’dan da Çin’e paralel bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’nin seçilmiş yeni başkanını tebrik etmek için “resmi sonuçları” beklediğini söyledi. Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in ABD’nin 46. başkanı seçildiği bildirilen Joe Biden’ı neden tebrik etmediğine dair değerlendirmelerde bulundu. Rusya’nın, ABD halkının yeni başkan tercihine saygı göstereceğini belirten Peskov, “Sıradaki ABD başkanı ile karşılıklı ilişkilerimizi normalleştirebilmeyi umuyoruz. Ayrıca ikili ilişkilerimizde güvenlik ve istikrara dair çok sayıda konu iki ülke halklarının yanı sıra tüm dünyayı ilgilendiriyor.” diye konuştu. Peskov, Putin’in Donald Trump’ı bir önceki seçimin ardından hemen tebrik ettiğinin hatırlatılması üzerine ise şu ifadeleri kullandı: “Arada bariz bir fark var. ABD’nin mevcut başkanı bildiğiniz üzere seçimlere dair ileride hukuki bir süreç olacağını açıkladı. Dolayısıyla şu anda durum daha farklı.”

Graham: Yenilgiyi kabul etme

ABD’nin Güney Carolina eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçilerin 2020 seçim sonuçlarına itiraz edip seçim sistemini değiştirmediği takdirde ABD’de bir daha Cumhuriyetçi birinin başkanlığa seçilemeyeceğini Senatör Graham, “Başkan Trump yenilgiyi kabul etmemeli. Georgia’da 10 binden az oy farkı var. Kuzey Carolina’yı kazanacak. Arizona’da 93 bin oy farkından 20 bin oya kadar düştü ki daha da sayılacak çok oy var.” değerlendirmesinde bulundu.

Lindsey Graham

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Esper gitti

ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper’in görevine son verdiğini açıkladı. Esper’in yerine vekaleten Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher Miller’ı atandı. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü sayın Miller’ın şu andan itibaren Savunma Bakanlığına vekaleten atandığını duyurmaktan memnuniyet duyarım.” ifadesini kullandı. Trump’ın, seçimlerden sonra Esper’i görevden alacağı iddiaları uzun süredir Amerikan basınında yer alıyordu.