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Çin Vietnam'ın BRICS'e 'ortak ülke' olarak katılımından memnun: Mekanizmanın çekim ve etkisi güçleniyor

Çin Vietnam'ın BRICS'e 'ortak ülke' olarak katılımından memnun: Mekanizmanın çekim ve etkisi güçleniyor

19:0416/06/2025, Pazartesi
AA
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BRICS dönem başkanlığını yürüten Brezilya, 13 Haziran'da Vietnam'ın "ortak ülke" olarak topluluğa katıldığını duyurmuştu. Vietnam, topluluğa katılan 10. "ortak ülke" olmuştu.
BRICS dönem başkanlığını yürüten Brezilya, 13 Haziran'da Vietnam'ın "ortak ülke" olarak topluluğa katıldığını duyurmuştu. Vietnam, topluluğa katılan 10. "ortak ülke" olmuştu.

Çin, Vietnam’ın BRICS Topluluğu’na "ortak ülke" olarak katılımını memnuniyetle karşıladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Vietnam’ın BRICS’e katılımının sadece ülke kalkınmasına değil, BRICS ve Küresel Güney’in ortak çıkarlarına da hizmet edeceğini belirtti.

Çin, Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'ın BRICS Topluluğuna "ortak ülke" olarak katılımını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Vietnam'ın BRICS'e katılımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in Vietnam'ın "ortak ülke" olarak topluluğa katılımını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Sözcü Guo, "Vietnam'ın BRICS işbirliğine katılımı yalnızca kendi kalkınmasına fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda BRICS ve Küresel Güney ülkelerinin ortak çıkarlarıyla uyumlaştıracak." dedi.

Guo, Vietnam'ın BRICS mekanizmasına pozitif katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, "BRICS ailesine gelen yeni bir ortak, mekanizmanın temsiliyetinin genişlediğine, çekim ve etkisinin güçlendiğine işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Çinli Sözcü, Pekin yönetiminin, "BRICS Plus" olarak anılan genişletilmiş işbirliğini daha yakın, kapsamlı, pratik ve kapsayıcı bir ortaklığa dönüştürmek için üye ve ortak ülkelerle birlikte çalışamaya hazır olduğunu vurguladı.


"Üye ülke" ve "ortak ülke"

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu ülkeler grubu, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde Ağustos 2023'te düzenlenen zirvede Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın olduğu 6 ülkenin "üye ülke" olarak topluluğa davet edilmesine karar vermişti.

Arjantin dışındaki 5 ülkenin 2024 başında katılımıyla topluluk 10 üyeye genişlemişti.

İlk kez Ekim 2024'te Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde oluşturulan "ortak ülke" statüsüyle de Belarus, Bolivya, Kazakistan, Küba, Malezya, Nijerya, Tayland, Uganda ve Özbekistan topluluğa katılmıştı.

Türkiye ve Cezayir ise "gözlemci ülke" statüsüyle topluluğa davet edilmişti.


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