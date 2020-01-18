Çin'de SARS'a benzeyen gizemli virüse bağlı olarak 2 kişi hayatını kaybetti

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İBB Meclisi İmamoğlu’nun vetosuna direndi: İstanbul 295 bin metrekare yeşil alan kazandı

İBB Meclisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vetosuna karşı, kendi kararında direndi. İBB Meclisi geçtiğimiz Kasım ayında, çeşitli ilçelerde bulunan İBB mülkiyetindeki bazı gayrimenkullerin, bulundukları ilçe belediyesine devri/tahsisi ve bazı parsellerin yeşil alan ilan edilmesiyle ilgili olarak bir karar almıştı. Söz konusu meclis kararları Başkan İmamoğlu tarafından veto edilmiş, kararlar bir kez daha görüşülmek üzere Meclis’e geri gönderilmişti. CHP'nin muhalefet şerhi düştüğü Hukuk Komisyonu'nun raporu İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi.