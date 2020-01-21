Dünya Çindeki "gizemli hastalık" Ölenlerin sayısı 4e yükseldi
ASYA

Çin'deki "gizemli hastalık": Ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Çin'deki "gizemli hastalık": Ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Zatürre benzeri hastalığa yol açan yeni bir koronavirüsten kaynaklanan salgında ölenlerin tamamının, hastalığın ortaya çıktığı Vuhan kentinden olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede en az 14 sağlık çalışanının salgından etkilendiğini vurgularken, corona virüsünün insandan insana bulaşma vakalarını da doğruladı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede en az 14 sağlık çalışanının salgından etkilendiğini vurgularken, corona virüsünün insandan insana bulaşma vakalarını da doğruladı.

Çin'de ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli hastalık" nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.

  • Sağlık yetkilileri, Hubey eyaletinin Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni bir koronavirüsün neden olduğu gizemli hastalık nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Zatürre benzeri hastalığa yol açan yeni koronavirüsten kaynaklanan salgında ölenlerin tamamının Vuhan kentinden olduğu kaydedildi.

Corona virüsü, Wuhan kentinde Ocak ayı başlarında ortaya çıkmıştı.

Avustralyalı sağlık yetkilileri, Çin'deki virüs salgınıyla ilgili ülkede havalimanı taramalarının artırılacağı bilgisini paylaştı.

Çin ana karası ile seyahatlerin yoğun olduğu Hong Kong, Japonya, Güney Kore gibi diğer ülke ile bölgelerin de daha katı tarama önlemleri aldığına işaret edilirken, ABD'de en az üç havalimanında da Çin'den gelen yolcuların sağlık taramasından geçirilmeye başlandığı belirtildi.

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Virüsten etkilenen 44 kişinin durumu ağır

China Daily'nin haberinde, Vuhan'da biri şüpheli vaka, 16 sağlık çalışanında zatürre benzeri bulgulara neden olan yeni koronavirüse rastlandığı ve bu kişilerin karantina altında tedavi edildikleri bildirildi.

Japonya ve Güney Kore’de de enfeksiyon vakaları kaydedilmişti.
  • Kentte aralıktan bu yana virüsten etkilenenlerin sayısı 198'e yükselirken, hastalardan 169'unun tedavisinin devam ettiği, bunlardan 44'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Çin genelinde virüsün yol açtığı vakaların sayısının, dün yerel saatle 18.00 itibarıyla 224'e çıktığı, bunlardan 217'sinin doğrulandığı kaydedilmişti.

Yeni koronavirüs insandan insana bulaşabiliyor

Ulusal Sağlık Komisyonunca salgını araştırmak üzere görevlendirilen uzman ekibin lideri Zhong Nanshan, dün yaptığı açıklamada, zatürre benzeri hastalığa neden olan virüsün, insandan insan geçebildiğini belirtmişti.

  • Guangdong eyaletindeki 2 kişiye virüsün aile üyelerinden bulaştığının tespit edildiğini aktaran Zhong, söz konusu iki kişinin, hastalığın ortaya çıktığı Vuhan kentine gitmediğini ancak aile üyelerinin bu kentten dönmesinin ardından hastalığa yakalandıklarını ifade etti.

Virüsün tespit edildiği hastalarla ilgilenen bazı sağlık çalışanlarında da virüse rastlandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Çin'de "gizemli hastalık"

Virüsten kaynaklanan salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açmıştı.

Çinli yetkililer, gizemli hastalığa ilişkin yapılan ilk incelemelerin, hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olmadığını ortaya koyduğunu ifade etmişti.

Hong Konglu uzmanlar, virüsün genetik yapısının SARS ile yüzde 80 örtüştüğünü de belirtmişti.

Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland'da da bu hastalığın belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı.

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