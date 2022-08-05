Dünya Çinden ABDye yaptırım kararı Pelosinin ziyareti nedeniyle savunma görüşmeleri iptal edildi
ASYA

Çin'den ABD'ye yaptırım kararı: Pelosi'nin ziyareti nedeniyle savunma görüşmeleri iptal edildi

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından karşı tedbir olarak Washington yönetimiyle bazı ikili diyalog ve iş birliği mekanizmalarını durdurduğunu açıkladı. Öte yandan yasa dışı göç, adli yardım ve sınır ötesi suçlar alanlarındaki iş birliği mekanizmaları ile iklim değişikliği görüşmeleri de askıya alındı.

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Haber Merkezi AA
Çinden ABDye yaptırım kararı: Pelosinin ziyareti nedeniyle savunma görüşmeleri iptal edildi
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, savunma alanında 3 diyalog mekanizması iptal edilirken, yasa dışı göç, adli iş birliği, sınır ötesi suçlar, uyuşturucu ile mücadele ve iklim değişikliği alanlarındaki 5 diyalog mekanizması askıya alındı.

Savunma alanında, Çin ile ABD arasındaki Cephe Komutanları Görüşmeleri, Savunma Politikası Koordinasyon Görüşmeleri ve Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmeleri'nin artık yapılamayacağı belirtildi.

Öte yandan yasa dışı göç, adli yardım, sınır ötesi suçlar, uyuşturucu ile mücadele iş birliği mekanizmalarının ve iklim değişikliği görüşmelerinin askıya alındığı kaydedildi.

Beklenen oldu ve Çin ordusu bu sabah harekete geçti: Tayvan adeta ablukaya alındı
FOTOĞRAF 21
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Çin'in tüm uyarılarına rağmen Tayvan'a giden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bu ziyaretinin yankıları sürerken Çin verdiği sözü tuttu ve bu sabah TSİ 7.00'da harekete geçti.
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Tayvan'ın çevresindeki 6 bölgede 'gerçek zamanlı' tatbikat yapacağını duyuran Çin dünyanın neefsini tutarak beklediği adımı attı.
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<br>Komünist Parti güdümündeki Çin medyası tarafından yayınlanan tatbikat haritasında adanın tam anlamıyla çevrelendiği görülüyor.
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Pekin yönetimi, 'Büyük Abluka' olarak adlandırılan bu tatbikat boyunca herhangi bir yabancı uçak veya geminin bu gölgeye girmesini istemiyor.
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Tabikat kapsamında Tayvan Boğazı boyunca topçu atışlarının yapılması da bekleniyor.
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Bölgeden gelen ilk görüntülerde Çin ordusunun tatbikat kapsamında harekete geçtiği net bir şekilde görülüyor.
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Tayvan'ın tatbikatların Birleşmiş Milletler kurallarını ihlal ettiğini ve hava ve deniz ablukası anlamına geldiğini söylemesine rağmen Pekin geri adım atmıyor.
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Pekin güdümündeki Global Times gazetesi tatbikatları 'yeniden birleşme operasyonlarının' provası olarak nitelendirdi.
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Çinli askeri uzman Song Zhongping, yaşanan gelişmeler ile ilgili şu değerlendirmede bulundu;
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'Gelecekte bir askeri çatışma durumunda, şu anda prova edilmekte olan operasyonel planların doğrudan savaş operasyonlarına çevrilmesi muhtemeldir.'
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Tayvan ve Çin, 1949 yılındaki iç savaş sırasında ayrıldı. Ancak Çin ada üzerindeki hak iddiasını hala sürdürüyor.
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ABD, Tayvan politikasında hassas bir denge üzerinde yürüyor. Bir yandan, sadece Çin hükümetini tanıyan ve diplomatik ilişkilerini Taipei yerine Pekin ile kuran \"Tek Çin\" politikasına uyuyor.
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Öte yandan ada ile Tayvan'ın kendini savunması için silah satmayı da içeren gayri resmi bir ilişki sürdürüyor.
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Beklenen oldu ve Çin ordusu bu sabah harekete geçti: Tayvan adeta ablukaya alındı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin yapılan onca uyarıya rağmen Tayvan'a gitmesi Çin'i kızdırdı. Dünyayı yeni bir savaşın eşiğine getiren ziyaret sonrası Çin ordusu harekete geçti. Tayvan'ı adeta abluka altına alan tatbikatın düğmesine bu sabah basıldı. İşte bölgeden gelen ilk görüntüler...

Pekin yönetimi, Pelosi ve ailesine de yaptırım uygulayacağını bildirmişti.

  • Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası kabul eden Pekin, Pelosi'nin ziyaretini "egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali" olarak gördüğünü belirterek, sert karşı tedbirler alacağı uyarısında bulunmuştu.

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