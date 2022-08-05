Çin'den ABD'ye yaptırım kararı: Pelosi'nin ziyareti nedeniyle savunma görüşmeleri iptal edildi

Öte yandan ada ile Tayvan'ın kendini savunması için silah satmayı da içeren gayri resmi bir ilişki sürdürüyor.

ABD, Tayvan politikasında hassas bir denge üzerinde yürüyor. Bir yandan, sadece Çin hükümetini tanıyan ve diplomatik ilişkilerini Taipei yerine Pekin ile kuran \"Tek Çin\" politikasına uyuyor.

Tayvan ve Çin, 1949 yılındaki iç savaş sırasında ayrıldı. Ancak Çin ada üzerindeki hak iddiasını hala sürdürüyor.

'Gelecekte bir askeri çatışma durumunda, şu anda prova edilmekte olan operasyonel planların doğrudan savaş operasyonlarına çevrilmesi muhtemeldir.'

Çinli askeri uzman Song Zhongping, yaşanan gelişmeler ile ilgili şu değerlendirmede bulundu;

Tayvan'ın tatbikatların Birleşmiş Milletler kurallarını ihlal ettiğini ve hava ve deniz ablukası anlamına geldiğini söylemesine rağmen Pekin geri adım atmıyor.

Tabikat kapsamında Tayvan Boğazı boyunca topçu atışlarının yapılması da bekleniyor.

Pekin yönetimi, 'Büyük Abluka' olarak adlandırılan bu tatbikat boyunca herhangi bir yabancı uçak veya geminin bu gölgeye girmesini istemiyor.

Çin'in tüm uyarılarına rağmen Tayvan'a giden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bu ziyaretinin yankıları sürerken Çin verdiği sözü tuttu ve bu sabah TSİ 7.00'da harekete geçti.

Beklenen oldu ve Çin ordusu bu sabah harekete geçti: Tayvan adeta ablukaya alındı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin yapılan onca uyarıya rağmen Tayvan'a gitmesi Çin'i kızdırdı. Dünyayı yeni bir savaşın eşiğine getiren ziyaret sonrası Çin ordusu harekete geçti. Tayvan'ı adeta abluka altına alan tatbikatın düğmesine bu sabah basıldı. İşte bölgeden gelen ilk görüntüler...







