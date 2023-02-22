Çin'den dikkat çeken karar: Pakistan'a 700 milyon dolar krediyi onayladı

10 ilimizde yaşayan yaklaşık 13,5 milyon insanımızı doğrudan etkileyen ve asrın felaketi olarak tanımlanan deprem afeti bugünlerde dünyanın da bir numaralı gündemi. n hemen her coğrafyadan devlet ve hükümet başkanlarının talimatlarıyla ülkemize yönelik yardım faaliyetlerinin organize edildiğini gerek ulusal gerekse de uluslararası basın vasıtasıyla gözlemliyoruz. Şüphesiz her yardım girişimi bizim için değerlidir. Ancak öyle bir ülke var ki bu afette kardeşlik sınavını 100 tam puanla vermiş oldu: Pakistan!