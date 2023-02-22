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Dünya

Çin'den dikkat çeken karar: Pakistan'a 700 milyon dolar krediyi onayladı

Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, Çin Kalkınma Bankası kurulunun İslamabad için 700 milyon dolarlık krediyi onayladığını açıkladı.

12:57 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Çin - Pakistan

Çin - Pakistan

Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı
İshak Dar
, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çin Kalkınma Bankası kurulunun İslamabad için 700 milyon dolarlık krediyi onayladığını ve paranın bu hafta Merkez Bankasına aktarılacağını belirtti.

Dar, söz konusu kredinin Merkez Bankasının döviz rezervini artıracağını kaydetti.

Pakistan, ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor.

Nominal gayrisafi yurt içi hasılası 350 milyar dolar olan Pakistan'da, Merkez Bankasının elinde 3,19 milyar dolar döviz rezervi bulunuyor.

IMF ile anlaşma

Pakistan ile IMF arasında 1,17 milyar dolarlık kredinin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmeler sürüyor.

Pakistan, IMF ile 2019'da 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık ekonomik kurtarma paketi için anlaşmıştı.

Temmuz 2022'de yeniden masaya oturulmuş ve IMF, toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı.

Varılan anlaşma kapsamında IMF, şartların sağlanması halinde Pakistan'a 1,17 milyar dolar krediyi serbest bırakacağını belirtmişti.

Dış borç 274 milyar dolar

Siyasi krizler ve enflasyonun artmasının yanında geçen sene yaşanan yıkıcı sel felaketi ve enerji sıkıntısı, ülke ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Pakistan'ın ulusal borcu 274 milyar dolar civarında ve bu borç, gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 80'ine tekabül ediyor. Bu durum, ülkeyi ekonomik şoklara karşı savunmasız hale getiriyor.

İslamabad yönetiminin bu mali yılda yaklaşık 30 milyar dolar dış borç ödemesi gerekiyor.



#Çin
#Kredi
#onay
#pakistan
24 dakika önce
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Çin'den dikkat çeken karar: Pakistan'a 700 milyon dolar krediyi onayladı
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