Çin'den Haniye suikastına tepki: Ateşkesi baltaladı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefon görüşmesinde, Haniye suikastına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çin, Haniye suikastını kınadı
"Ateşkes sürecini doğrudan baltaladı"
"Filistin meşru ulusal haklarını geri kazanmalı"
Vang, tüm tarafların meşru hak ve çıkarlarının korunmasını, özellikle Filistin'in meşru ulusal haklarını geri kazanmasını desteklediklerini kaydetti.
İran'a destek verdiler
Vang, İran'ın, "egemenliğini, güvenliğini ve onurunu, uluslararası yasalar çerçevesinde korumasını" desteklediklerini bildirdi.
Bakıri de Tahran'ın "ulusal egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacağını" vurguladı.