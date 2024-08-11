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Dünya

Çin'den Haniye suikastına tepki: Ateşkesi baltaladı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile yaptığı görüşmede, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğramasının, Filistin'deki ateşkes görüşmelerini baltaladığını söyledi. Çin'in suikastı 'şiddetle kınadığını' yineleyen Çinli Bakan, terör devleti İsrail'in adını vermeden "Çin, bu tür uygulamaların uluslararası ilişkilerin temel normlarını ciddi şekilde ihlal ettiğine inanıyor." ifadesini kullandı.

18:06 - 11/08/2024 Pazar
AA
Terör devleti İsrail'in saldırısında şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye
Terör devleti İsrail'in saldırısında şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefon görüşmesinde, Haniye suikastına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin, Haniye suikastını kınadı

Vang, Çin'in suikastı "şiddetle kınadığını" yinelerken,
"Çin, bu tür uygulamaların uluslararası ilişkilerin temel normlarını ciddi şekilde ihlal ettiğine inanıyor."
ifadesini kullandı.

"Ateşkes sürecini doğrudan baltaladı"

Haniye suikastının İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenmesinin İran'ın egemenliği ve onurunun ihlali anlamına geldiğini belirten Vang,
"(Suikastın) Gazze'deki ateşkes müzakere sürecini doğrudan baltaladığına ve bölgesel barış ve istikrarı etkilediğine inanarak suikasta şiddetle karşı çıkıyor ve şiddetle kınıyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.

"Filistin meşru ulusal haklarını geri kazanmalı"

Vang, tüm tarafların meşru hak ve çıkarlarının korunmasını, özellikle Filistin'in meşru ulusal haklarını geri kazanmasını desteklediklerini kaydetti.

Çatışmanın tüm taraflarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarını ciddiyetle uygulaması gerektiğine işaret eden Vang,
"Gazze'de mümkün olan en kısa sürede kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes sağlamak için koşullar oluşturmaya teşvik etmek için ortak bir güç oluşturulması zorunludur.
" ifadesine yer verdi.

İran'a destek verdiler

Vang, İran'ın, "egemenliğini, güvenliğini ve onurunu, uluslararası yasalar çerçevesinde korumasını" desteklediklerini bildirdi.

Bakıri de Tahran'ın "ulusal egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacağını" vurguladı.



#İsmail Haniye
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