Dünya Çinden kritik Rusya açıklaması
ASYA

Çin'den kritik Rusya açıklaması

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Çin’den dikkat çekici bir açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, tarafların diyalog çerçevesince bir çözüme ulaşılması gerektiğini duyurdu. Yapılan açıklamada taraflara itidal çağrısı yapıldı.

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Haber Merkezi Diğer
Çinden kritik Rusya açıklaması
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Çin’den dikkat çekici bir açıklama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, tarafların diyalog çerçevesince bir çözüme ulaşılması gerektiğini duyurdu. Yapılan açıklamada taraflara itidal çağrısı yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sabah saatlerinde kısmi seferberlik çağrısı yapmış ve Batı ülkeleri bunu “nükleer tehdit” olarak algılamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin düzenlediği basın toplantısında Çin’in Ukrayna’da yaşananlarda duruşunun net olduğunu da dile getirdi.

Öte yandan Fransız haber ajansı AFP de “son dakika açıklaması” olarak Çinli yetkililerin açıklamalarına yer verdi. Haberde, “Putin’in Ukrayna konusundaki açıklamalarından sonra Çin, diyalog araıclığıyla ateşkes çağrısı yaptı” ifadeleri kullanıldı.

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