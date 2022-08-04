Dünya Çinden Pelosiye tatbikatlı cevap Çin ordusu Tayvanı ablukaya aldı
ASYA

Çin’den Pelosi'ye tatbikatlı cevap: Çin ordusu Tayvan’ı ablukaya aldı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin, Çin’in tüm uyarılarına rağmen Tayvan’ı ziyaretine Pekin'in cevabı abluka niteliğinde tatbikat oldu. Çin ordusu, Tayvan çevresindeki altı noktada beş günlük tatbikata başlıyor. Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen askeri tehditlerle geri adım atmayacaklarını söyledi.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Çin’den Pelosiye tatbikatlı cevap: Çin ordusu Tayvan’ı ablukaya aldı
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin 24 saati bile bulmayan Tayvan ziyareti Pasifik’te suları ısındırdı. Pekin yönetimi, Washington’ın hamlesine karşı Tayvan’ın çevresinde geniş bir askeri tatbikat yapılacağını açıklarken bugün başlayacak tatbikatın beş gün süreceği ve eğitim faaliyetleri esnasında gerçek mühimmat kullanılacağı belirtildi. Çin yönetim tatbikat süresince bölgeyi gemi ve uçak geçişine yasakladığını da duyurdu. Yayınlanan haritalara bakıldığında Çin ordusunun adeta adayı ablukaya aldığı görülüyor.

Wang Yi
Wang Yi

ABLUKA KALICI OLABİLİR

Pekin yönetiminin gayriresmî yayın organı Global Times, ikinci bir Pelosi ziyaretini engellemek amacıyla adayı çevreleyen hava ve deniz sahasının kontrol altına alınabileceğini, yani tatbikat süresince kurulacak ablukanın ‘kalıcı’ hale getirilebileceğini bildirdi. Tayvan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise karar kınanırken, “Tatbikat adada bir deniz ve hava ablukası anlamına geliyor. Bu durum, Tayvan Boğazı üzerindeki statükoyu ve bölgesel güvenliği tehdit ediyor” ifadelerine yer verildi.

Nancy Pelosi
Nancy Pelosi

SONLARI İYİ OLMAYACAK

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise dün yaptığı açıklamada sert mesajlar vermeye devam etti. Wang, “Ateşle oynayanların sonu iyi olmayacak. Çin’i incitenler bunun bedelini ödeyecek” tehdidinde bulunarak ABD’yi hedef aldı. Wang, ‘tek Çin’ ilkesinin uluslararası ilişkileri yöneten temel normu ve İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası düzenin ana unsurlarından biri olduğuna işaret ederek, “ABD, Çin’in yeniden birleşmesini engellemeyi aklından dahi geçirmemeli. Tayvan Çin’in parçasıdır. Çin, Tayvan’ın bağımsızlığını savunan güçlere ve dış müdahalelere asla ödün vermeyecektir” ifadelerini kullandı.

PELOSİ’DEN DAYANIŞMA VURGUSU

Dün Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Meclis Başkan Yardımcısı Tsai Chi-chang ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelen Nancy Pelosi ise “Tayvan ile dayanışma içindeyiz. Ziyaretimiz, ABD’nin Tayvan’a destek sözünü terk etmediğini açıkça göstermiştir” diye konuştu. Tayvan Devlet Başkanı tarafından kendisine sunulan şeref madalyasını kabulünde söz alan Pelosi, ‘Tayvan’ın iyi bir dostu’ olarak anılmaktan onur duyduğunu ve adaya yaptığı ziyaretin üç ana amacı olduğunu söyledi: Biri güvenlik, insanlarımız için güvenlik, küresel güvenlik. İkincisi, mümkün olduğu kadar çok refahı yaymak için ekonomi. Üçüncüsü ise yönetim.

GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ise ‘kasıtlı olarak yüksek askeri tehditlerle karşı karşıya kalan Tayvan’ın, geri adım atmayacağının altını çizdi. Pelosi ve beraberindeki heyet, adayı ziyaretlerinin ardından gezinin bir sonraki durağı olan Güney Kore’ye gitti.

ABD’DEN KARŞI CEVAP

Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin ardından ABD’ye ‘askeri tatbikat’ ile cevap veren Pekin’e yanıt gecikmedi. ABD ve Endonezya orduları, Çin ile yaşanan krizin gölgesinde Sumatra Adası’nda ilk kez başka ülkelerin de katıldığı ortak muharebe tatbikatlarına başladı. Tatbikata ait görüntüler kamuoyu ile paylaşıldı.

Çip üretiminin küresel merkezi

Uzmanlar, Çin’in olası Tayvan işgalinde, savaştan en çok etkilenecek sektörün teknoloji endüstrisi olacağı konusunda uyardı. Dünya genelinde kullanılan yarı iletken çiplerin yüzde 60’tan fazlası Tayvan’da üretiliyor. Tayvan şirketi TSMC (Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi), çip sektöründe dünyanın en büyük üreticisi olarak sektörün lokomotifi konumunda.

Tayvan Pelosi'ye şeref madalyası verdi
DÜNYA
Tayvan Pelosi'ye şeref madalyası verdi

Çin mi Tayvan mı: İşte dünyanın en güçlü orduları
FOTOĞRAF 63
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Çin ve Tayvan arasında savaş mı çıktı? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İki ülke arasındaki gerilim devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşı henüz bitmemişken Pasifik'te de sular kaynamaya başladı. Peki Çin-Tayvan krizinde en güçlü ordu hangi ülkenin?
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Tüm dünyanın gözü Çin ve Tayvan arasındaki gerilimde. Herkesin aklında aynı sorular var? Çin-Tayvan krizi nasıl çözülecek? Çin mi, Tayvan mı daha güçlü? İşte Çin ve Tayvan arasındaki karşılaştırmalı ordu güçleri...
Title
İNSAN GÜCÜ<br><br>Çin<br>1.397.897.720<br><br>Tayvan<br>23.572.052
Title
AKTİF PERSONEL<br><br>Çin<br>2.000.000<br><br>Tayvan<br>170.000
Title
HAVA GÜÇLERİ<br>Toplam Uçak sayıları<br><br>Çin<br>3285<br><br>Tayvan<br>741
Title
Savaş uçağı sayıları<br>Çin<br>1200<br><br>Tayvan<br>288
Title
ARAZİ GÜCÜ<br>Tank sayıları<br><br>Çin<br>5250<br><br>Tayvan<br>1110<br>
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Zırhlı araçlar<br>Çin<br>35000<br><br>Tayvan<br>3472<br>
Title
DENİZ GÜCÜ<br><br>Çin<br>777<br><br>Tayvan<br>117<br>
Title
Uçak gemileri<br><br>Çin<br>2<br><br>Tayvan<br>0
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Denizaltılar<br>Çin<br>79<br><br>Tayvan<br>4
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İşte dünyanın en güçlü orduları...
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50-Peru
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49-Portekiz
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48-Malezya
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47-Suriye
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46-Bangladeş
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45-Venezuela
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44-Kolombiya
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43-Meksika
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42-Singapur
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41- Çekya
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40-Arjantin
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39-Myanmar<br><br>
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38-Romanya
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37-Hollanda
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36-Birleşik Arap Emirlikleri
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35-Nijerya
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34-Irak
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33-Norveç
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32-İsviçre
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31-Cezayir
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30-Kuzey Kore
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29-Tayland
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28-Vietnam
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27-Yunanistan
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26-Güney Afrika
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25- İsveç
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24-Polonya
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23-Kanada<br><br>
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22-Ukrayna<br><br>
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21-Tayvan
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20-Suudi Arabistan
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19- İspanya
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18-İsrail
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17-Avusturya
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16-Almanya
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15-Endonezya
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14-İran
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13.Türkiye
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12-Mısır
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11. İtalya
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10-Brezilya
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9-Pakistan
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8-Birleşik Krallık
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7- Fransa
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6-Güney Kore
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5-Japonya
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4-Hindistan
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3- Çin
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2-Rusya
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1-ABD
Title
Çin mi Tayvan mı?
Çin mi Tayvan mı: İşte dünyanın en güçlü orduları
Dünyayı ayağa kaldıran gerilim devam ediyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki krizden sonra şimdi de Çin ve Tayvan arasındaki kriz tüm dünyayı diken üstünde bıraktı. Gerilim hızla devam ederken arama motorlarında en çok aranan konu, Dünyanın en güçlü orduları oldu. Peki iki ülke arasında en güçlü ordu hangisi? Çin mi Tayvan mı? İşte dünyanın en güçlü orduları.


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