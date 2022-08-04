Çin’den Pelosi'ye tatbikatlı cevap: Çin ordusu Tayvan’ı ablukaya aldı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin 24 saati bile bulmayan Tayvan ziyareti Pasifik’te suları ısındırdı. Pekin yönetimi, Washington’ın hamlesine karşı Tayvan’ın çevresinde geniş bir askeri tatbikat yapılacağını açıklarken bugün başlayacak tatbikatın beş gün süreceği ve eğitim faaliyetleri esnasında gerçek mühimmat kullanılacağı belirtildi. Çin yönetim tatbikat süresince bölgeyi gemi ve uçak geçişine yasakladığını da duyurdu. Yayınlanan haritalara bakıldığında Çin ordusunun adeta adayı ablukaya aldığı görülüyor.

Wang Yi

ABLUKA KALICI OLABİLİR

Pekin yönetiminin gayriresmî yayın organı Global Times, ikinci bir Pelosi ziyaretini engellemek amacıyla adayı çevreleyen hava ve deniz sahasının kontrol altına alınabileceğini, yani tatbikat süresince kurulacak ablukanın ‘kalıcı’ hale getirilebileceğini bildirdi. Tayvan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise karar kınanırken, “Tatbikat adada bir deniz ve hava ablukası anlamına geliyor. Bu durum, Tayvan Boğazı üzerindeki statükoyu ve bölgesel güvenliği tehdit ediyor” ifadelerine yer verildi.

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Nancy Pelosi

SONLARI İYİ OLMAYACAK

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise dün yaptığı açıklamada sert mesajlar vermeye devam etti. Wang, “Ateşle oynayanların sonu iyi olmayacak. Çin’i incitenler bunun bedelini ödeyecek” tehdidinde bulunarak ABD’yi hedef aldı. Wang, ‘tek Çin’ ilkesinin uluslararası ilişkileri yöneten temel normu ve İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası düzenin ana unsurlarından biri olduğuna işaret ederek, “ABD, Çin’in yeniden birleşmesini engellemeyi aklından dahi geçirmemeli. Tayvan Çin’in parçasıdır. Çin, Tayvan’ın bağımsızlığını savunan güçlere ve dış müdahalelere asla ödün vermeyecektir” ifadelerini kullandı.

PELOSİ’DEN DAYANIŞMA VURGUSU

Dün Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Meclis Başkan Yardımcısı Tsai Chi-chang ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelen Nancy Pelosi ise “Tayvan ile dayanışma içindeyiz. Ziyaretimiz, ABD’nin Tayvan’a destek sözünü terk etmediğini açıkça göstermiştir” diye konuştu. Tayvan Devlet Başkanı tarafından kendisine sunulan şeref madalyasını kabulünde söz alan Pelosi, ‘Tayvan’ın iyi bir dostu’ olarak anılmaktan onur duyduğunu ve adaya yaptığı ziyaretin üç ana amacı olduğunu söyledi: Biri güvenlik, insanlarımız için güvenlik, küresel güvenlik. İkincisi, mümkün olduğu kadar çok refahı yaymak için ekonomi. Üçüncüsü ise yönetim.

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GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ise ‘kasıtlı olarak yüksek askeri tehditlerle karşı karşıya kalan Tayvan’ın, geri adım atmayacağının altını çizdi. Pelosi ve beraberindeki heyet, adayı ziyaretlerinin ardından gezinin bir sonraki durağı olan Güney Kore’ye gitti.

ABD’DEN KARŞI CEVAP

Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin ardından ABD’ye ‘askeri tatbikat’ ile cevap veren Pekin’e yanıt gecikmedi. ABD ve Endonezya orduları, Çin ile yaşanan krizin gölgesinde Sumatra Adası’nda ilk kez başka ülkelerin de katıldığı ortak muharebe tatbikatlarına başladı. Tatbikata ait görüntüler kamuoyu ile paylaşıldı.

Çip üretiminin küresel merkezi

Uzmanlar, Çin’in olası Tayvan işgalinde, savaştan en çok etkilenecek sektörün teknoloji endüstrisi olacağı konusunda uyardı. Dünya genelinde kullanılan yarı iletken çiplerin yüzde 60’tan fazlası Tayvan’da üretiliyor. Tayvan şirketi TSMC (Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi), çip sektöründe dünyanın en büyük üreticisi olarak sektörün lokomotifi konumunda.

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