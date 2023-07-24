Çin'den sapkın LGBT lobisine geçit yok: Pekin yönetiminden yeni yaptırımlar

Çin’de hükümet, uluslararası LGBT lobisine karşı getirdiği düzenlemelere yenilerini ekledi. Geçtiğimiz yıllarda, topluma kötü örnek olduğuna karar verilen bazı televizyon içerikleri yasaklandı. Televizyon programlarında 'efemine (kadınsı) tarza sahip' erkek sunuculara yer verilmemesi kararı alındı. Ayrıca, gençlere şöhret ve servete hayranlık kültürü aşılayan yayınlar da durduruldu. Bunlar yerine geleneksel Çin kültürü teşvik eden programlara yer verilmesine karar verildi.

LGBT'lilere zorunlu terapi

Çin yine geçtiğimiz yıllarda LGBT bireyin, "dönüşüm terapisine" tabi tutulmasını kararlaştırdı. 2017 yılında, ülkede sapkınlara destek ve danışmanlık hizmetleri sunma gibi faaliyetlerde bulunan Pekin LGBT Merkezi de kapatıldı. Çinli yetkililer, merkezin faaliyetlerini sonlandırma kararına gerekçe olarak “doğallığı” gösterdi.

Hesapları silindi

2021 yılında da sosyal medya platformu WeChat'teki LGBT hesapları silindi. Hesapların kapatılması LGBT destekçilerini kızdırsa da bu adımı memnuniyetle karşılayıp "Susturulmalarının zamanı gelmişti" tepkilerini de beraberinde getirdi.





Evlat edinme yasağı

Pekin yönetimi bu düzenlemelerine yenileri ekledi. Kararlardan biri, eşcinsellerin evlat edinebilmesinin önüne geçilmesi oldu. Bir diğeri ise ülke genelinde LGBT yürüyüşlerinin düzenlenmesinin yasaklanması oldu. Medya ve şov dünyasına yönelik bir diğer kararda ise televizyondaki dizi ve filmlerde artık eşcinsel roller canlandırılamayacak.

Çin yönetimin yeni hamleleri LGBT destekçilerinin tepkisini toplarken, toplum ve aile bütünlüğünün bozulmaması gerektiğini savunan kesimin büyük beğenisini topladı.











