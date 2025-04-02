Çin'den Tayvan Boğazı'nda askeri tatbikat: Gerçek mühimmat kullandı

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. "Barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan'ı tamamen Çin'e bağlamak isteyen Pekin yönetimi, bunun için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Çin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak görüyor.