Tayvan Çin krizi: Ada sakinleri tahliyeye hazırlanıyor

Kyodo News'ün haberine göre, yetkililer, hükümetin Çin ile Tayvan arasında tırmanan gerilim nedeniyle oluşabilecek saldırı durumunda Okinawa eyaletinden yapılacak tahliyeler için 2026 mali yılı itibarıyla saha tatbikatları düzenlemeyi planladığını duyurdu.





Planın belirli bir senaryoya yönelik olmadığını ifade eden yetkililer, tahliye edilecek adaların tümünün Tayvan yakınında olduğunu kaydetti.





Yetkililer, planının tahliye sürecindeki ulaşım ve konaklama gibi çeşitli detayları içerdiğini de belirtti.





Söz konusu plan kapsamında Okinawa eyaletine bağlı adalarda yaklaşık 110 bin bölge sakini ve 10 bin ziyaretçinin özel feribot ve uçaklar aracılığıyla 6 gün içinde tahliye edilmesinin öngörüldüğünü bildiren yetkiler, ilk olarak Kyushu Adası'ndaki havaalanı ve limanlara götürülecek kişilerin oradan diğer tahliye noktalarına aktarılacağını ifade etti.





Hükümetin Aralık 2022'de yayımladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi, adalarda "çeşitli tahliye alanları" tesis ederek özellikle önceden tahliyesinde zorluk yaşanabilecek hükümet yetkililerinin güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.





Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.





Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana karayla yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.







