Çin savaş uçakları Tayvan çevresinde uçuş yaptı

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 28 askeri hava aracı ve 7 geminin tespit edildiği bildirildi.
Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar Tayvan Adası'nın çevresinde 28 askeri hava aracının görüldüğünü açıkladı.
'Gereken yanıt verildi'
Bu araçlardan 25'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen "orta çizgi"yi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" olarak ilan ettiği alanın kuzey, orta, güneybatı ve güneydoğu bölgelerinde uçtuğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, Ada çevresinde Çin donanmasına ait 7 savaş gemisinin tespit edildiği, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve gereken yanıtı verdiği kaydedildi.
Bakanlık, dün de 36 hava aracının uçuşunun tespit edildiğini, bunlardan 29'unun "orta çizgi"nin ötesine geçtiğini ve ADIZ'da uçtuğunu bildirmişti.