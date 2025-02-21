Çin savaş uçakları Tayvan çevresinde uçuş yaptı

Bu araçlardan 25'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen "orta çizgi"yi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" olarak ilan ettiği alanın kuzey, orta, güneybatı ve güneydoğu bölgelerinde uçtuğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, Ada çevresinde Çin donanmasına ait 7 savaş gemisinin tespit edildiği, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve gereken yanıtı verdiği kaydedildi.