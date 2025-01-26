Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Merkezi Meteoroloji Bürosu'ndan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü, Tainan il merkezinin 43,9 kilometre kuzeydoğusundaki Dongshan ilçesi olan deprem, yerin 7,7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

5,7 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssüne yakın bir bölgede 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.