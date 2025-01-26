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Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem

09:2926/01/2025, Pazar
G: 26/01/2025, Pazar
DHA
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Tainan il merkezinin 43,9 kilometre kuzeydoğusundaki Dongshan ilçesi olan deprem, yerin 7,7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Tainan il merkezinin 43,9 kilometre kuzeydoğusundaki Dongshan ilçesi olan deprem, yerin 7,7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Tayvan'da ülkenin güneybatısındaki Tainan ilinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkezi Meteoroloji Bürosu'ndan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü, Tainan il merkezinin 43,9 kilometre kuzeydoğusundaki Dongshan ilçesi olan deprem, yerin 7,7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

5,7 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssüne yakın bir bölgede 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.




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