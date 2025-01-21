Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi.
Çanakkale'de saat 23.38'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin İstanbul ve çevre illerde de hissedildiği bildirildi. AFAD, olumsuz bir durum olmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, "Ekiplerimiz sahada görevleri başındadır. Çok geçmiş olsun." dedi.
AFAD, saat 23.38'de merkez üssü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi
olan 5.2 büyüklüğünde
deprem
meydana geldiğini duyurdu.
Depremin İstanbul ve çevre illerde hissedildiği de bildirildi.
"Olumsuz bir durum yok"
"Olumsuz bir durum yok"
AFAD'dan yapılan bilgilendirmede depremin yerin 8.65 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
AFAD, olumsuz bir durum olmadığını, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Validen açıklama
Validen açıklama
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaşanan depremle ilgili olarak, "
Ayvacık İlçesi açıklarında Ege Denizinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremi müteakiben, ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada görevleri başındadır. Çok geçmiş olsun.
" açıklamasında bulundu.
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