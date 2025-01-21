Ayvacık İlçesi açıklarında Ege Denizinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremi müteakiben, ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada görevleri başındadır. Çok geçmiş olsun.