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Çin heyetinden Suriye ziyaret: İlişkileri geliştirmek istiyorlar

Çin heyetinden Suriye ziyaret: İlişkileri geliştirmek istiyorlar

13:4527/03/2025, Perşembe
AA
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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Çin'in Suriye Büyükelçisi Shi Hongwei başkanlığındaki Çin Halk Cumhuriyeti heyetini kabul etti.

Suriye Dışişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Şeybani, Büyükelçi Shi Hongwei'nin başkanlığındaki Çinli heyetle gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Bakan Şeybani, Suriye ile Çin arasındaki işbirliğinin iki ülke için de refah, kalkınma ve barış açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

İlişkileri geliştirelim

Çin'in İsrail'in saldırılarına yönelik tutumunu memnuniyetle karşıladığını belirten Şeybani, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da pekiştirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Bağımsızlığa saygı

Çinli Büyükelçi Shi Hongwei ise ülkesinin Suriye'nin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu vurgulayarak, geçiş sürecinde başarılı olması için destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.



#Suriye
#Çin
#Şam

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