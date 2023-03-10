Çin'in "polis karakolları" kurduğu iddiası Temsilciler Meclisi'nde: ABD'yi tehdit ediyor

Temsilciler Meclisi İç Güvenlik alt komitesi tarafından düzenlenen, Çin'in, ABD ulusal güvenliğine oluşturduğu tehditlerin ele alındığı oturumda eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Karşı İstihbarat Şubesi Başkanı William Evanina, Mitchell Enstitüsünden asker Joseph T. Guastella, Havacılık ve Uzay Güvenliği Projesi Hizmet Direktörü Kari Bingen ve Brown Üniversitesinden Tyler Jost, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.





Komite Başkanı August Pfluger, Çin'in ABD içerisindeki istihbarat faaliyetlerine dikkati çekerek, Çin'in Konfüçyüs Enstitülerini hedef gösterdi. Bu enstitüler sayesinde Çin Komünist Partisinin Amerikan yeteneklerini bünyelerine aldıklarını ve Amerikan üniversitelerinde okuyan Çin vatandaşlarını gözetim altında tuttuğunu savundu.





Eski istihbarat yetkilisi Evanina, Çin'in stratejik arazi satın alımı, sofistike gözetleme balonları, teknoloji uygulamaları ve ABD'de kurulan "polis karakolları" gibi bir dizi yollarla ABD'ye tehdit oluşturduğunu ifade etti.





Polis karakollarının Çin'in stratejik planının bir tezahürü olduğunu ifade eden Evanina, bunun, Çin'in yurt dışındaki vatandaşlarına göz dağı vermek üzere yürüttüğü "Tilki Avı Operasyonunun" bir parçası olduğunu önen sürdü. Evanina, Amerikan topraklarında böyle bir olayın yaşanmasının kabul edilemez olduğu görüşünü savundu.





Oturumda, dünya genelinde Çin'in 100 kadar "polis karakolu" olduğu iddiası da gündeme geldi.











