Çin'in Siçuan eyaletinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin 40 km derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Çin'in Siçuan eyaletinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin 40 km derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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