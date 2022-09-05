Çin'in Siçuan eyaletinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hindistan'da korkunç kaza: 16 yaralı

Hindistan'da lunaparkta meydana gelen korkunç kazada 16 kişi yaralandı. Hindistan'da lunaparkta bir eğlence aracı metrelerce yüksekten içerisindeki insanlarla beraber yere düştü. O dehşet anları kameralar tarafından kaydedildi. Feci kaza sonrası 16 kişi yaralandı.