Dünya Çinin Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ASYA

Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin'in Siçuan eyaletinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin 40 km derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

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Çinin Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
​Çin'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in Siçuan eyaletinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin 40 km derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

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