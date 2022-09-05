Hindistan'da lunapark kazası: 16 kişi yaralandı

Hindistan'da bir lunaparkta oyuncağın yere çakılması sonucu 16 kişi yaralandı.
Pencap'ın Mohali bölgesinde görevli emniyet yetkilisi Harsimran Singh Bal, açıklamada, bölgedeki bir lunaparkta bulunan kule asansör oyuncağının zemine çakıldığını söyledi.
Mohali'de görevli yetkililer, olayla ilgili soruşturma açıldığı bilgisini verdi.
Basında ve sosyal medyada olay anına ilişkin paylaşılan görüntülerde, oyuncağın metrelerce yükseklikten hızla yere düştüğü görülüyor.
Görüntülerde, oyuncaktaki koltuklarda oturanların çarpmanın etkisiyle çevreye fırlaması yer alıyor.