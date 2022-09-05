Dünya Hindistanda lunapark kazası 16 kişi yaralandı
ASYA

Hindistan'da lunapark kazası: 16 kişi yaralandı

Hindistan'ın Pencap eyaletinde bir lunaparkta kule asansör oyuncağının zemine çakılması sonucu 12 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Hindistanda lunapark kazası: 16 kişi yaralandı
Hindistan'da lunapark kazası.

Hindistan'da bir lunaparkta oyuncağın yere çakılması sonucu 16 kişi yaralandı.

Pencap'ın Mohali bölgesinde görevli emniyet yetkilisi Harsimran Singh Bal, açıklamada, bölgedeki bir lunaparkta bulunan kule asansör oyuncağının zemine çakıldığını söyledi.

Hindistan'da korkunç kaza: 16 yaralı
OYNAT 00:28
Hindistan'da korkunç kaza: 16 yaralı
Hindistan'da lunaparkta meydana gelen korkunç kazada 16 kişi yaralandı. Hindistan'da lunaparkta bir eğlence aracı metrelerce yüksekten içerisindeki insanlarla beraber yere düştü. O dehşet anları kameralar tarafından kaydedildi. Feci kaza sonrası 16 kişi yaralandı.

Bal, kaza sonucu en az 16 kişinin yaralandığı ifade etti.

Mohali'de görevli yetkililer, olayla ilgili soruşturma açıldığı bilgisini verdi.

Basında ve sosyal medyada olay anına ilişkin paylaşılan görüntülerde, oyuncağın metrelerce yükseklikten hızla yere düştüğü görülüyor.

Görüntülerde, oyuncaktaki koltuklarda oturanların çarpmanın etkisiyle çevreye fırlaması yer alıyor.

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