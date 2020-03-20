Dünya Çinli yetkililer Koronavirüsü ilk duyuran doktorun ailesinden özür diledi
ASYA

Çinli yetkililer Koronavirüsü ilk duyuran doktorun ailesinden özür diledi

Çinli yetkililer, koronavirüsü ilk duyuran ve hayatını kaybeden doktor Li'nin ailesinden özür diledi. Çinli doktor hakkında "dedikodu yaymak" suçuyla soruşturma başlatılmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Doktor Li Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Doktor Li Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin Komünist Partisi Disiplin Kurulu, Vuhan polisinin, COVID-19 salgını tehlikesine dikkat çeken ve şubatta virüsten hayatını kaybeden doktor Li Wenliang hakkında tutuklama tehdidi içeren uyarıyı geri çekti.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına ilk kez dikkati çeken ve daha sonra sosyal medyada "dedikodu yaymak" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Çinli doktor Lin Wenliang'ın ölümünün ardından Çinli yetkililer ailesinden özür diledi.

Çin Komünist Partisi Disiplin Kurulu, Vuhan polisinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor Li hakkında tutuklama tehdidi içeren uyarıyı geri çektiğini duyurdu. Li'nin ailesinden konuyla ilgili resmen özür dilendiği ve soruşturmayı yürüten 2 polis memuruna disiplin cezaları verildiği ifade edildi.

Polisin Aralık 2019'da ihtarda bulunduğu 8 doktor arasında yer alan Li Wenliang, 6 Şubat'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Doktorun ölümü sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Çin Yüksek Mahkemesi de olay üzerine polisi eleştirmişti.

Ölüm sebebi Koronavirüs

Polisin Aralık 2019'da ihtarda bulunduğu 8 doktor arasında yer alan Li Wenliang, 6 Şubat'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Doktorun ölümü sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Çin Yüksek Mahkemesi de olay üzerine polisi eleştirmişti.

İtalyan doktorlar isyan etti: Savaşta gibiyiz
DÜNYA
İtalyan doktorlar isyan etti: Savaşta gibiyiz

Sosyal izolasyon hayatı internete taşıdı: Online ders, spor, konser, safari, hatta cenazeler bile revaçta
HAYAT
Sosyal izolasyon hayatı internete taşıdı: Online ders, spor, konser, safari, hatta cenazeler bile revaçta
Sınavlar ertelendi

Sınavlar ertelendi

​Bakan Selçuk iki sınavın daha ertelendiğini duyurdu.
Koronavirüse karşı ücretsiz çalışırız

Koronavirüse karşı ücretsiz çalışırız

​İBB'nin işten çıkardığı 8 sağlıkçıdan devlete açık çağrı.
Sosyal izolasyon hayatı internete taşıdı

Sosyal izolasyon hayatı
internete taşıdı

Online ders, spor, konser, safari, hatta cenazeler dahi revaçta.
Ölü sayısı bini geçti

Ölü sayısı bini geçti

​İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı hızla artıyor.
ABD'de salgına karşı askeri darbe planı

ABD'de salgına karşı askeri darbe planı

Pentagon, koronavirüse karşı nükleer savaş planına geçiyor​.
Aile hekimlerinden sıkı takip

Aile hekimlerinden sıkı takip

​Yurt dışından gelenleri 14 gün boyunca tek tek arayıp...
Af için son viraj

Af için son viraj

​İnfaz yasası için kritik düzenleme tamamlanmak üzere.
Şehidin cenazesinde dikkat çeken detay

Şehidin cenazesinde dikkat çeken detay

Törene katılanlara tek tek dağıtıldı.
Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

50 bölümlük “Bilim Bakalım" filmleri yayınlanıyor.
İlk o duyurmuştu

İlk o duyurmuştu

​Doktor Li'ye soruşturma başlatan yetkililer özür diledi.
İnsanlıktan çıktılar

İnsanlıktan çıktılar

​Yunan askeri şimdi de sığınmacıları kör ediyor.
18.00'den<br>sonra hesapta

18.00'den
sonra hesapta

​Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde.
İhtiyaç sahiplerine<br>2 milyar TL

İhtiyaç sahiplerine
2 milyar TL

​Yardım parası mart ayı sonuna kadar dağıtılmış olacak.
20'ye yakın<br>AVM kapısını kapattı

20'ye yakın
AVM kapısını kapattı

​Erdoğan'ın uyarısı ile bir bir harekete geçiyorlar.
Böylesi<br>görülmemişti

Böylesi
görülmemişti

Bir ilçe hariç hava kirliliği büyük oranda düştü.
Koronavirüs tedavisinde umut ışığı

Koronavirüs tedavisinde umut ışığı

​79 yaşındaki hasta Remdesivir ile tedavi edildi.
Bu da oldu

Bu da oldu

​Avustralya'da tuvalet kağıdı kavgasına polis el koydu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.