Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere Amerikan medyasının terör devleti İsrail’e verdiği açık çek, Filistin dışındaki Filistinlileri ve Müslümanları da nefret suçlarının hedefi haline getirdi.

Yaşananların gölgesinde ABD merkezli yayın organı CNN, işgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası Amerikan halkına 'İsrail'i destekliyor musunuz?' sorusunu yöneltti.

ABD'li gençler İsrail'i desteklemiyor

Buna göre, sosyal medyayı aktif olarak kullanan 18-34 yaş grubunda İsrail'e destek oranı yüzde 27'de kaldı.

Ana akım izleyen yaşlı Amerikalılar işgali 'haklı' buluyor

Ana akım izleyen, genellikle sosyal medya kullanmayan 65 yaş üzerindeki Amerikalılar ise yüzde 81 oranında İsrail'e destek verdi.

'İsrail'e destek' anket sonuçlarının tamamı ise şöyle:

65+ yaş : Yüzde 81 destek

50-64 yaş: Yüzde 56 destek

35-49 yaş: Yüzde 44 destek

18-34 yaş: Yüzde 27 destek

Biden'a güven dipte

Gazze'deki duruma ilişkin doğru kararları vermesi konusunda Biden'a büyük güven duyduğunu belirten Amerikalıların sayısı ise yüzde 16'da kaldı. Yaklaşık 10 kişiden 3'ü ona orta derecede güvendiğini (Yüzde 31) ifade etti.

Anket hastane katliamından önce yapıldı

Anket, 15 Ekim tarihinde, İsrail'in tüm dünya tarafından kınandığı hastane katliamından önce yapıldı. Katliamın, söz konusu ankette İsrail'e desteği tüm yaş kategorilerinde sekteye uğratacağı ifade ediliyor.







