CNN'in ayarı bozuldu: Ortadoğu'ya yaptığımızı Erdoğan bize yapıyor

ABD tarihinin en ilginç günlerinden birini yaşıyor. ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alındı. Olaylı geceden birbirinden ilginç kareler medyaya yansıdı.

BU BİZİM DİLİMİZ!

Ülkede olanlar ABD medyasını da şoka uğrattı. CNN canlı yayınında konuşan muhabir Clarissa Ward Türkiye'nin ABD Kongresi'ndeki olaylarla ilgili açıklaması ile ilgili "Bu dil, tam da bir kriz veya ayaklanma durumunda bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz dil." ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:50 CNN muhabiri: Ortadoğu'ya yaptığımız çağrıları ABD'deki olaylar üzerinden Erdoğan bize yapıyor CNN International muhabiri Clarrisa Ward ABD'deki olaylarla ilgili Türkiye'den yapılan demokrasi ve itidal çağrılarına ilişkin ilginç ifadeler kullandı. Ward 'Türkiye açıkçası düşmanımız değil. Son dönemde anlaşmazlıklarımız oldu. Bu dil, tam da bir kriz veya ayaklanma durumunda bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz dil' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMASINA YER VERİLDİ

Türkiye ile ABD arasında anlaşmazlıkların olduğunu söyleyen muhabir canlı yayında Türkiye'nin açıklamasına yer verdi.

Muhabir açıklamadan sonra Bu tam da bizim bu tür kriz veya ayaklanma durumlarında bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik bir ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz bir dil" ifadesini kullandı.

FOTOĞRAF 23 ABD'den en ilginç fotoğraflar: Aksiyon filmlerini aratmayan gece! ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alındı. Olaylı geceden birbirinden ilginç kareler medyaya yansıdı.



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OYNAT 01:43 ABD Kongre binasına girmeye çalışan Trump taraftarları ile güvenlik güçleri arasında arbede ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basma anına ilişkin yeni görüntüler yayınlanırken, sosyal medyada bir çok kişi güvenlik zaafının olduğunu gündeme getirdi. BiP'te paylaş

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