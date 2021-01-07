Dünya CNNin ayarı bozuldu Ortadoğuya yaptığımızı Erdoğan bize yapıyor
AMERİKA

CNN'in ayarı bozuldu: Ortadoğu'ya yaptığımızı Erdoğan bize yapıyor

ABD'deki olaylar Amerikan basınının dengesini bozdu. Tarihinin en ilginç günlerinden birini yaşayan ABD'de medya şaşkınlığını gizleyemiyor. Türkiye'nin ABD'deki olaylar hakkındaki açıklamalarını hazmedemeyen CNN muhabirinden ilginç bir yorum geldi. CNN canlı yayınında konuşan muhabir Clarissa Ward Türkiye'nin ABD Kongresi'ndeki olaylarla ilgili açıklaması ile ilgili "Bu dil, tam da bir kriz veya ayaklanma durumunda bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz dil." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CNN canlı yayınında Türkiye'nin açıklamasına yer verildi.
CNN canlı yayınında Türkiye'nin açıklamasına yer verildi.

ABD tarihinin en ilginç günlerinden birini yaşıyor. ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alındı. Olaylı geceden birbirinden ilginç kareler medyaya yansıdı.

BU BİZİM DİLİMİZ!

Ülkede olanlar ABD medyasını da şoka uğrattı. CNN canlı yayınında konuşan muhabir Clarissa Ward Türkiye'nin ABD Kongresi'ndeki olaylarla ilgili açıklaması ile ilgili "Bu dil, tam da bir kriz veya ayaklanma durumunda bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz dil." ifadelerini kullandı.

CNN muhabiri: Ortadoğu'ya yaptığımız çağrıları ABD'deki olaylar üzerinden Erdoğan bize yapıyor
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CNN muhabiri: Ortadoğu'ya yaptığımız çağrıları ABD'deki olaylar üzerinden Erdoğan bize yapıyor
CNN International muhabiri Clarrisa Ward ABD'deki olaylarla ilgili Türkiye'den yapılan demokrasi ve itidal çağrılarına ilişkin ilginç ifadeler kullandı. Ward 'Türkiye açıkçası düşmanımız değil. Son dönemde anlaşmazlıklarımız oldu. Bu dil, tam da bir kriz veya ayaklanma durumunda bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz dil' ifadelerini kullandı.


TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMASINA YER VERİLDİ

Türkiye ile ABD arasında anlaşmazlıkların olduğunu söyleyen muhabir canlı yayında Türkiye'nin açıklamasına yer verdi.

Muhabir açıklamadan sonra Bu tam da bizim bu tür kriz veya ayaklanma durumlarında bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik bir ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz bir dil" ifadesini kullandı.

ABD'den en ilginç fotoğraflar: Aksiyon filmlerini aratmayan gece!
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ABD'den en ilginç fotoğraflar: Aksiyon filmlerini aratmayan gece!
ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alındı. Olaylı geceden birbirinden ilginç kareler medyaya yansıdı.


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