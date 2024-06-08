Çocuk katilliği BM'de tescillendi: İsrail'i yalnızlaştıracak bir adım daha

Gazze’de 15 binden fazla çocuğu acımasızca katleden terör devleti İsrail, Birleşmiş Milletler’in (BM) kara listesine girdi. BM, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce sivili öldüren İsrail'i "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren ülke ve gruplar listesine" eklediği bildirildi. Israel National News'in haberine göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Washington'daki askeri ataşesi Tümgeneral Hedi Silberman'ı konu hakkında bilgilendirdi. 8 aylık süreçte sayısız savaş suçu işleyen işgalci güç, Gazze’de her 10 dakikada 1 çocuk öldürüyor.





GELECEK HAFTA RESMEN DUYURULACAK

Guterres, Silberman'a, Rusya ile terör örgütleri DEAŞ, El Kaide ve Boko Haram'ın yanı sıra İsrail'i de "çatışma bölgelerindeki çocuklara zarar veren ülke ve örgütlerin" yer aldığı kara listeye dahil etmeye karar verdiğini belirtti. BM Genel Sekreteri Guterres'i bu adımdan vazgeçmeye ikna etmeye yönelik tüm çabaları başarısızlıkla sonuçlandığı bildirilen İsrail, gelecek hafta yayınlanacak kara listede yer alacak. Listede İsrail devletinin adının açıkça geçmeyeceği ancak durumun sorumlusunun "İsrail ordusu" olarak tanımlanacağı tahmin ediliyor.





KATLETTİ, AÇLIĞA MAHKUM ETTİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 586 Filistinli öldürüldü, 83 bin 74 kişi yaralandı. BM raporlarına göre, Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk ya öldürülüyor ya da yaralanıyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 3 bin 500 çocuğun açlık nedeniyle ölümle yüz yüze olduğunu duyurmuştu.





VÜCUDU YANMIŞ YARALILAR

Diğer yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki çocukların 8 aydır devam eden İsrail saldırıları nedeniyle kabus yaşadığını belirtti. UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Khodr, "Son 10 gün içinde, Refah'ın farklı yerlerinde yanmış çocuk fotoğrafları gördük. Bunun yanı sıra İsrail güçleri, yerinden edilmişleri ya da Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) hiçbir ön uyarı yapmadan El-Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin bulunduğu bir okula korkunç bir saldırı gerçekleştirdi" ifadesini kullandı.





8 AYDIR KÂBUSU YAŞIYORLAR

Nusayrat saldırısında en az 35 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydeden Khodr, "Tüm bunlar sadece son 10 gün içinde oldu. Gerçekte ise Gazze'deki çocuklar, 8 aydır devam eden ve büyük bir yıkım, acı ve ızdırap bırakan saldırılar nedeniyle kabus yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu. Son yaşanan saldırının, Gazze'de güvenli yer olmadığını bir kez daha hatırlattığını kaydeden Khodr, İsrail'in saldırılarının durması için acilen önlem alınmaması durumunda dünyanın gözü önünde çocuk ölümlerinin devam edeceğini dile getirdi.



