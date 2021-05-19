Dünya Çocukları bu bombalarla katlediyor
ORTADOĞU

Çocukları bu bombalarla katlediyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda kullandığı, infilak etmeyen patlayıcılar, Filistinlileri tehdit ediyor. Kentin batısında yer alan Er-Rimal Mahallesi sakinleri, patlamamış bir bomba buldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocukları bu bombalarla katlediyor ​
İsrail’in infilak etmeyen patlayıcıları Filistinlileri tehdit ediyor.

İsrail’in, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine yönelik saldırıları önceki gece yarısından sonraki saatlerde de devam etti. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’ne yönelik şiddetli ve art arda düzenlediği saldırılarda, bölgenin kuzeyindeki Cebel er-Rays, Beyt Lahya, El-Kerame, Şeyh Zayid bölgeleri ile Gazze kentinin kuzeyindeki ve batısındaki El-Makvisi ve El-Ketibe bölgelerini hedef aldı.

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ALTYAPIYI HEDEF ALIYOR

  • Gazze’deki Filistin direniş güçlerine ait noktalar, sokaklar, altyapı sisteminin vurulduğu saldırılar bölgede ciddi hasara yol açtı. İsrail ordusu ayrıca En-Nasr Mahallesi’ni hedef alan saldırıda çok katlı bir binanın en az bir dairesini vurdu. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde, önceden haber vermeksizin art arda düzenlendiği saldırılarla hedef alıyor.

İsrail'in zulmünü görüntüleyen CNN muhabiri tartaklandı
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İsrail'in zulmünü görüntüleyen CNN muhabiri tartaklandı
İşgalci İsrail askerleri, Filistinlilere yönelik saldırıları görüntülemeye çalışan gazetecileri hedef aldı. CNN üst düzey muhabiri Ben Wedeman, İsrail askerleri tarafından tartaklanarak bölgeden uzaklaştırıldı. O anlar gazeteciler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

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