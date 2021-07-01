Dünya Çocukları kaçıran PKKya açıkça destek veren ABDden skandal karar Türkiyeyi çocuk savaşçı kullanan ülkeler listesine eklediler
AMERİKA

Çocukları kaçıran PKK'ya açıkça destek veren ABD'den skandal karar: Türkiye'yi 'çocuk savaşçı kullanan ülkeler' listesine eklediler

Terör örgütü PKK'ya her fırsatta açıkça destek veren ABD, bölgedeki gerilimi artıracak skandal bir karar daha imza attı. Türkiye'yi 'çocuk savaşçı kullanan ülkeler' listesine ekleyen ABD yönetimi, kararın nedeni olarak "Ankara'nın destek verdiği Suriyeli grupları" gösterdi. Türkiye'yi asılsız ithamlarla suçlayan Biden yönetimi, milyonlarca dolar aktardığı PKK'nın, çocukları kaçırarak dağlarda eğitim vermesine ise sessiz kalmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocukları kaçıran PKKya açıkça destek veren ABDden skandal karar: Türkiyeyi çocuk savaşçı kullanan ülkeler listesine eklediler
ABD Başkanı Biden - PKK tarafından kaçırılan çocuklar

ABD, skandal bir karara daha imza atarak Türkiye'yi çocuk savaşçı kullanan ülkeler listesine ekledi.

Biden yönetimi, "Türkiye’nin destek verdiği Suriyeli grupların çocuk savaşçı kullanması" nedeniyle bu kararı aldığını duyurdu.

ABD iki yüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı

Asılsız ithamlarla Türkiye'yi hedef alan Washington yönetimi, açıktan destek verdiği PKK'nın çocukları kaçırarak dağlarda eğittiği gerçeğine ise sessiz kalarak iki yüzlü bir tutum sergiliyor.

PKK tarafından kaçırılan ve silahlı eğitim verilen çocuklar (FOTO:AA))
PKK tarafından kaçırılan ve silahlı eğitim verilen çocuklar (FOTO:AA))

ABD, Birleşmiş Millet raporlarına rağmen, PKK'nın çocukları savaştırmaya devam ettiğini ise görmezden gelmişti.

BM tarafından geçtiğimiz aylarda yayımlanan raporun detayları şöyle:

Çocuk savaşçı kullanan PKK'ya yardım eli resmi kayıtlarda

"DEAŞ ile mücadele ediyorlar" bahanesiyle her fırsatta PKK'nın Suriye kolu YPG'ye milyonlarca dolar aktaran ABD'nin, faaliyetleri bununla da bitmiyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, geçtiğimiz günlerde SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki petrol tesislerini koruyan üyelerine sıhhiyeci eğitimi verdiğini duyurmuştu.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Rasulayn ilçesinde, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği silah mühimmatları da ele geçirilmişti.

Türkiye'yi "çocuk savaşçı kullanan ülkeler" listesine ekleyerek yeni bir provokasyonun peşinde olan ABD, bir kez daha gerçeklikle çelişti.

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