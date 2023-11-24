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Dünya

Çok fazla su içen iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

İngiltere'de yaşayan Michelle Whitehead ismindeki kadın, Millbrook Ruh Sağlığı Ünitesi'ne kabul edildikten iki gün sonra hayatını kaybetti. Genç kadının ölüm sebebi ise öğleden sonra aşırı miktarda su içmesi olarak belirtildi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:57 - 24/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Michelle Whitehead

Michelle Whitehead

2021 yılında İngiltere'de gerçekleşen olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 45 yaşındaki Michelle, Notts'taki Millbrook Ruh Sağlığı Ünitesi'ne kabul edildikten iki gün sonra hayatını kaybetti. Ölümüne sebep olan neden, 45 yaşındaki Michelle'ın kabul edildikten iki gün sonra, 5 Mayıs öğleden sonra aşırı miktarda su içmesiydi.


Ruh sağlığı bozukluğu olan hastalarda yaygın olan psikojenik polidipsi adı verilen bu durum, ırsi nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle sürekli kontrol altında kalmaları gerekiyor.

Ancak ünite çalışanları 45 yaşındaki kadında bu bozukluğu o dönemde teşhis etmediler.


Ve ona denetimsiz bir şekilde su içmeye devam etmesi için izin verdiler. Personel daha sonra ona sakinleştirici verdi ve Michelle uyuyakaldı.


Ancak fark etmedikleri şey Michelle aslında uyumuyordu. Talihsiz kadın o sırada koma haline gelmiş ve ölümle cebelleşiyordu.



Ancak yine personelin hatasıyla 45 yaşındaki Michelle'in nefes alışverişlerindeki değişimi kimse fark etmedi.


Tam dört saat boyunca hayatta kalma mücadelesi veren kadını kurtarma pozisyonuna koymaları sadece 15 dakika sürdü.


Michelle'nin eşi Michael, yaşanılan bu olayda personelin suçlu olduğunu, erken davransalar eşinin yaşayacağını belirtti.


İnceleme jurisi aşırı su içerek öldürüğü sonucuna vardı


Olayla ilgili inceleme yapan jüri, Michelle'nin akut şekilde aşırı su içerek öldüğüne karar verdi.


Bu durumun, beyinde şişmeye ve sonunda ölümcül yaralanmaya yol açan ciddi düşük sodyum seviyelerine yol açtı.


Paramedikler geç kaldı


The Sun'da yer alan haber göre Michelle'ın ölümüne ilişkin soruşturma ayrıca paramediklerin binaya girişine 10 dakikalık bir gecikme olduğunu buldu.


İnceleme sonrası, yargıç Laurinda Bower gelecekteki ölümlerin önlenmesi raporunu, daha fazla eylem alınmadığı takdirde daha fazla insanın ölebileceğini belirterek trust CEO'suna gönderdi.


Trust'ın CEO'su Ifti Majid, BBC'ye Michelle'ın ailesine başsağlığı ve özürlerini iletti.


Şunları söyledi:


"Jüri ve yargıcın bulgularını dikkate alıyoruz. Bakımın kalitesinin olması gerektiği gibi olmadığını kabul ediyoruz ve hastaların şu anda ve gelecekteki deneyimlerini iyileştirmek için ortaya çıkan endişeleri ele alacağız."


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