Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika programının ikinci durağı Togoda
AFRİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika programının ikinci durağı Togo'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı olan Togo'da Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek. Ardından basın toplantısı düzenleyecek olan Erdoğan ve Gnassingbe imza törenine katılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika programının ikinci durağı Togoda
Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Angola'nın başkenti Luanda'dan Afrika turunun ikinci durağı olan Togo'ya hareket etti. Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Törende Erdoğan ve Gnassingbe’ye karşılıklı olarak heyetler tanıtıldı. Resmi tören sonrası iki lider baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak. Ardından basın toplantısı düzenleyecek olan Erdoğan ve Gnassingbe imza törenine katılacak.

Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile dörtlü çalışma yemeğinde bir araya gelecek olan Erdoğan, Kabore ve Weah ile baş başa görüşme gerçekleştirecek.

  • Batı Afrika’nın kıyı ülkesi Togo, 4 milyon nüfusuyla bir tarım ülkesi. Ülkeye Türkiye’den ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde bir ziyaret gerçekleşiyor.

SON DURAK ABUJA

Erdoğan Togo’daki temaslarının ardından Afika’daki son durağı Nijerya’nın başkenti Abuja’ya gidecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'da konuştu.

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