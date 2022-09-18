​Cumhurbaşkanı Erdoğan Central Park'ta.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'un Manhattan bölgesinde yer alan Central Park'ta yürüyüş yaptı.
Bölgedekilerin Erdoğan'a ilgisi dikkat çekerken birçok kişi de fotoğraf çektirmek ve sohbet etmek için Başkan Erdoğan'ın yanına geldi.
Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini kırmayan Erdoğan, mütevazılığı ile bir kez daha gönüllere taht kurdu.
- Central Park'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a denk gelen Burkina Faso'lu bisikletçi Michael da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la video çekerek, "Dünyanın en iyi başkanı" dedi.