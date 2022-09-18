Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Central Parkta Büyük ilgiyle karşılandı
AMERİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Central Park'ta: Büyük ilgiyle karşılandı

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'un Manhattan bölgesinde yer alan Central Park'ta yürüyüş yaptı. Yoğun ilgiyle karşılanan Erdoğan hem Türk vatandaşları hem ABD'de halkının yoğun ilgisiyle karşılandı. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, fotoğraf çektirmek isteyen kimseyi de kırmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Central Parkta: Büyük ilgiyle karşılandı
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Central Park'ta.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'un Manhattan bölgesinde yer alan Central Park'ta yürüyüş yaptı.

Bölgedekilerin Erdoğan'a ilgisi dikkat çekerken birçok kişi de fotoğraf çektirmek ve sohbet etmek için Erdoğan'ın yanına geldi.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini kırmayan Erdoğan, mütevazılığı ile bir kez daha gönüllere taht kurdu.


Central Park'ta yürüyüş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi
OYNAT 03:37
Central Park'ta yürüyüş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu New York kentindeki Central Park'ta bir süre yürüyüş yaptı. Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, bol bol fotoğraf çektirdi.


"DÜNYANIN EN İYİ BAŞKANI"

Daha sonra Central Park'ta bulunan Loeb Boathouse isimli restoranta giden Erdoğan'a burada Burkina Fasolu bir bisikletçi büyük ilgi gösterdi. Adının Michael olduğu öğrenilen bisikletçi, Erdoğan'ın yanına gelerek özçekim yaptı.


Bisikletçi, Erdoğan'dan "Dünyanın en iyi başkanı" olarak bahsetti. Erdoğan da Burkina Fasolu hayranına İngilizce "Tanıştığıma memnun oldum" diyerek yanıt verdi.


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