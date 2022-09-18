Cumhurbaşkanı Erdoğan Central Park'ta: Büyük ilgiyle karşılandı

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'un Manhattan bölgesinde yer alan Central Park'ta yürüyüş yaptı.

Bölgedekilerin Erdoğan'a ilgisi dikkat çekerken birçok kişi de fotoğraf çektirmek ve sohbet etmek için Erdoğan'ın yanına geldi.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini kırmayan Erdoğan, mütevazılığı ile bir kez daha gönüllere taht kurdu.





"DÜNYANIN EN İYİ BAŞKANI"

Daha sonra Central Park'ta bulunan Loeb Boathouse isimli restoranta giden Erdoğan'a burada Burkina Fasolu bir bisikletçi büyük ilgi gösterdi. Adının Michael olduğu öğrenilen bisikletçi, Erdoğan'ın yanına gelerek özçekim yaptı.

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Bisikletçi, Erdoğan'dan "Dünyanın en iyi başkanı" olarak bahsetti. Erdoğan da Burkina Fasolu hayranına İngilizce "Tanıştığıma memnun oldum" diyerek yanıt verdi.



