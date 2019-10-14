Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonla görüştü. Görüşmede Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlatarak, Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret etti.

Haber Merkezi 14 Ekim 2019, 22:20 Son Güncelleme: 14 Ekim 2019, 23:19 AA