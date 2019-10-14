Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
BARIŞ PINARI HAREKATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonla görüştü. Görüşmede Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlatarak, Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret etti.

Haber Merkezi AA
Macron - Erdoğan (arşiv)
Macron - Erdoğan (arşiv)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Barış Pınarı Harekatı"

  • İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlatarak, Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, harekatın bölgesel ve küresel barış ile istikrara sunacağı katkıları da ifade etti.

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