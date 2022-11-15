Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'ndeki ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesinin ardından İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi.

Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile seçilmesinin ardından ilk kez görüştü.





Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.

Meloni'nin burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin İtalya Başbakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Açıklamada, "Başbakan Meloni, masum sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan alçak terör saldırısı dolayısıyla Türk halkına ve hükümetine yakınlığını bizzat dile getirdi. İki lider, teröre karşı ortak mücadelenin kararlılıkla sürmesi gerektiği konusunda mutabık" ifadesi kullanıldı.

Meloni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinde, Akdeniz bölgesinin geniş potansiyelini birlikte değerlendirme konusunda anlaştığı da belirtildi.

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DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE VE LİBYA KRİZİ

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İki lider, düzensiz göçle mücadelede ve Libya krizinin çözümünü kolaylaştırmak için birlikte çalışma gereğinin üzerinde durdu. Rus saldırganlığının Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaştaki gelişmeler, Türkiye ile İtalya'yı kapsayan uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu temel sınamalar ele alındı. Liderler ayrıca ikili ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi arzusunu paylaştı."

Açıklamada, "Başbakan Meloni, ayrıca İtalya ve Türkiye arasındaki NATO bünyesinde iş birliğinin önemini vurguladı ve Roma ile Ankara arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için beraber çalışma isteğini yeniden teyit etti" ifadesine yer verildi.





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