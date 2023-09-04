Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Soçi'de görüşmesi süren Putin: Tahıl anlaşmasında müzakerelere açığız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmenin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini ve geçen yıldan bu yana önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirtti.









Görüşmede tahıl meselesini ele alacaklarını söyleyen Putin, Rusya'nın tahıl anlaşmasıyla ilgili müzakerelere açık olduğunun altını çizdi. Putin, "Tahıl anlaşmasıyla ilgili konuları gündeme getirmeyi planladığınızı biliyorum. Bu konuda müzakerelere açığız. Görüşme sırasında Ukrayna kriziyle ilgili meseleler de istişare edilecek" diye konuştu.









'Türkiye'de doğalgaz transfer merkezi kurulmasıyla ilgili görüşmelerin yakında tamamlanacağını umuyorum'





Moskova ve Ankara'nın Türkiye'de doğalgaz transfer merkezi kurulmasıyla ilgili görüşmeleri yakında tamamlayacağını beklediğini kaydeden Putin, "İlerleme kaydettik ve yakın zamanda müzakereleri tamamlayacağımızı umuyorum, böylece bölgemizde enerjiyle ilgili durumu daha istikrarlı ve dengeli hale getireceğiz" dedi.





'Akkuyu NGS projesi takvime göre ilerliyor, 2024'te ilk ünite devreye girecek'





Putin, Mersin'de inşasına devam edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin takvime göre ilerlediğini ve ilk güç ünitesinin 2024'te devreye gireceğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı, "Akkuyu NGS'nin yapımı devam ediyor. Birinci parti Rus nükleer yakıtının Akkuyu'ya tesliminden sonra artık Türkiye kelimenin tam anlamıyla nükleer kulübünün üyesi oldu. Her şey takvime göre ilerliyor, gelecek yıl birinci güç ünitesini devreye alacağız" ifadelerini kullandı.





İki ülkenin enerji alanında yoluna kendinden emin şekilde ilerlediğine dikkat çeken Putin, her iki taraftan ana tedarikçiler arasında mutabakat sağlandığını, yakında bunun sonuçlarını göreceklerini kaydetti.





'Rusya ve Türkiye, Suriye'de çözüm için çok şey yaptı'





Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki duruma çözüm bulunması için çok şey yaptığını anımsatan ve Astana formatının güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Putin, şu ifadeleri kullandı:





"Elbette biz, sizinle birlikte Suriye'deki durum için çok şey yaptık, bunun Türkiye için ne kadar hassas bir konu olduğunu biliyorum. En önemlisi, Astana formatı kapsamında yapılanlar, bence bu platformu da güçlendirmemiz gerekiyor."











