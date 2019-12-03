Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Londrada yoğun ilgiyle karşılandı
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Londra'da yoğun ilgiyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Londra'da yoğun ilgiyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesine katılmak için geldiği Londra'da kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Erdoğan, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da katılımıyla bugün yapılacak dörtlü zirveyle ilgili, "Özellikle Suriye'deki son gelişmeleri bir değerlendirme fırsatımız olacak. Barış Pınarı Harekatı'ndaki gelişmeler ne durumda, nereye geldik, ne oluyor, bunu bir değerlendireceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Londra'da yaşayan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı otelin önünde sevgi gösterisinde bulundu.
Londra'da yaşayan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı otelin önünde sevgi gösterisinde bulundu.

NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Londra'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı otele geçti.

Burada yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevgi gösterileriyle karşıladı. Gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmayan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile aracından inerek vatandaşların yanına gitti ve onları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli
NATO Zirvesi için Londra'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk vatandaşların sevgi gösteriyle karşılandı.

AA
NATO Liderler Zirvesine katılmak için geldiği Londra'da kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Erdoğan, bir gazetecinin "Yarın zirve var ama öncesinde Suriye toplantısında bir araya geleceksiniz. Neler düşünüyorsunuz, neler görüşülecek?" sorusu üzerine bu akşamki görüşmenin daha çok Suriye konusuyla ilgili olduğunu söyledi.

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AA
NATO Liderler Zirvesine katılmak için geldiği Londra'da kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da katılımıyla toplantıyı dörtlü olarak gerçekleştireceklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

  • "Kısa süreli bir görüşme olacak. Özellikle Suriye'deki son gelişmeleri bir değerlendirme fırsatımız olacak. Malum, Barış Pınarı Harekatı'ndaki gelişmeler ne durumda, nereye geldik, ne oluyor, bunu bir değerlendireceğiz ama aynı zamanda tabii bu ülkeler malum koalisyon güçleri içerisinde de yer aldıkları için bu koalisyon güçleri içerisinde kendilerine düşen görevleri nereye kadar yaptılar, nereye kadar yapıyorlar ve bizim hazırladığımız plan, projeler konusunda da kendilerinin destekleri neler olabilir, onları da bir görüşme fırsatını bulacağımızı zannediyorum. Ama onların tabii bu arada bizden talepleri neler olacak, onları da dinlemiş olacağız. Temenni ederim ki iyi bir niyetle bunu toparlamış oluruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

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