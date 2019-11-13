Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trumpa sert çıktı Sizin Kürt dediğiniz terör örgütü PKKnın yan kuruluşlarıdır
AMERİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a sert çıktı: Sizin Kürt dediğiniz terör örgütü PKK’nın yan kuruluşlarıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Oval Ofis'te teröristlerle ilgili yaptığı açıklamar sırasında 'Kürt' ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Kürtlerle teröristlerin ayrılması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır. Ben sizlere bazı belgeleri özellikle vermek istiyorum. Apo denilen bölücü terör örgütü başının bu Ferhat Abdi Şahin aslında manevi evladıdır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump Oval Ofis'te
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump Oval Ofis'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li Senatörler ile Oval Ofis'te bir araya geldi. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sırasında PYD/YPG'yi kastederek 'Kürt' ifadesi kullanması Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tepkiyle karşılandı.

"Sizin Kürt diye zikrettiğiniz PYD/YPG, PKK'nın yan kuruluşudur"


Erdoğan, "Burada bir şeyi birbirinden ayırmamız lazım. Kürtler ve teröristler. Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır. O bölgelere yaptığım yatırımları ancak yerinde görebilirseniz anlayabilirsiniz. Sayın Obama döneminde Kobani’den ülkeme iltica eden Kürtlerin sayısı 350 bindir. Bunları kimse kabul etmezken biz kabul ettik ve onların giyimi, eğitimi, sağlığı hepsi bize ait. Ben sizlere bazı belgeleri özellikle vermek istiyorum. Apo denilen bölücü terör örgütü başının bu Ferhat Abdi Şahin aslında manevi evladıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'tan Oval Ofis'te senatörlerle toplantı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'tan Oval Ofis'te senatörlerle toplantı
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