Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevini açtı Türkiyenin artan gücünün sembolü
AMERİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'ni açtı: Türkiye’nin artan gücünün sembolü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki yeni Türkevi Binasını törenle açtı. Erdoğan, binanın Türkiye’nin, büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt olduğunu söyledi. ABD New York Başkonsolosluğunun da yer alacağı binanın açılışında konuşan Erdoğan, “Türkevi binamız, Birleşmiş Milletler’e, çok taraflılığa, adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür” dedi. Büyüyen, gelişen ve güçlenen Türkiye’nin diplomatik ağırlığının ve vizyonunun yeni bir nişanesini yükselttiklerini kaydeden Erdoğan, “Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevini açtı: ​Türkiye’nin artan gücünün sembolü​
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Türkevi’nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023’e giden süreçte New York’ta açılan yeni Türkevi binasının, Türkiye’nin uluslararası toplumdaki yerinin bir yansıması olacağını söyledi. Erdoğan, “Türkiye bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkevi Türkiye'nin büyüklüğünü ve artan gücünü yansıtacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkevi Türkiye'nin büyüklüğünü ve artan gücünü yansıtacak
  • Erdoğan, Türkevi binasının açılışında konuştu. Temelini 4 yıl önce attıkları Türkevi binasının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, KKTC New York Temsilciliği’nin de Türkevi’nde faaliyet göstereceğini dile getirdi. “Dünya 5’ten büyüktür diyerek çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve daha adil bir küresel düzeni savunuyoruz” diyen Erdoğan, “Türkevi binamız, Birleşmiş Milletler’e, çok taraflılığa, adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür” değerlendirmesinde bulundu.

BÜYÜKLÜĞÜMÜZÜ YANSITAN BAŞYAPIT

Erdoğan, şunları kaydetti: “Bugün haklı bir gurur yaşıyoruz. Gururluyuz, çünkü devletimize, milletimize kalıcı bir eser daha kazandırıyoruz. Gururluyuz, çünkü bu eserle New York’un silüetine tarihi ve geleneksel mimarimizin güzelliklerini ve zarafetini yansıtıyoruz. Gururluyuz, çünkü mimarlarımızın, mühendislerimizin, işçi kardeşlerimizin alın teriyle muhteşem bir eserin inşasını tamamladık. Bu göz kamaştırıcı binanın inşasında kullanılan malzeme ve tefrişat unsurları büyük ölçüde Türkiye’den getirildi. Mimarinin ve mühendisliğin en son imkanlarının kullanıldığı binamızın tasarımı, iklim değişikliğini konuştuğumuz şu dönemde çevreye duyarlılık esasına göre yapıldı. Böylece Türkiye bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı.”

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Guterres’ten mülteci teşekkürü

  • Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, korunmaya muhtaç mültecilere desteği için Türkiye’ye teşekkür etti. Açılışta konuşan Guterres, “Türkiye’nin ve Türk toplumunun mültecilere yönelik muazzam cömertliğine bizzat aşinayım. Korunmaya muhtaç mültecilere desteğiniz için size (Türkiye) içten teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.

Savaşlardan kaçanların sayısının rekor seviyelere ulaştığını belirten Guterres, “Türkiye’nin uluslararası toplumun desteğiyle elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğine inanıyorum. Bu hepimizi ilgilendiren bir dayanışma” dedi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konuları ele alındı.

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