Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiyenin yegane arzusu Balkanların barışıdır
ASYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların barışıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'ın Sremska Raça köyünde düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. Balkanların Barış Projesini süratle hayata geçirmek için yoğun çaba harcandığını ifade eden Erdoğan, "Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'ın Sremska Raça köyünde düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu.

Balkanların Barış Projesini süratle hayata geçirmek için yoğun çaba harcandığının altını çizen Erdoğan, "Bugün temelini attığımız köprüyü bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır. Bu topraklardaki her eser dostluğumuzun bir eseridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların barışıdır, istikrarıdır
OYNAT 00:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların barışıdır, istikrarıdır
Sırbistan'ın Sremska Raça köyünde düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır.' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasına şöyle devam etti:

Sancak Bölgesinin diğer bölgelere ulaşımını artıracak projeye destek verenlere teşekkür ediyorum. Yatırımlarımızın tüm bölge halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Farklılıklarımızı çatışma unsuru değil zenginlik olarak görmeliyiz
OYNAT 00:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Farklılıklarımızı çatışma unsuru değil zenginlik olarak görmeliyiz
Sırbistan'da düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Farklılıklarımızı çatışma unsuru değil zenginlik olarak görmeliyiz' açıklamasında bulundu.


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