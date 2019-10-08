Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların barışıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'ın Sremska Raça köyünde düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu.
Balkanların Barış Projesini süratle hayata geçirmek için yoğun çaba harcandığının altını çizen Erdoğan, "Bugün temelini attığımız köprüyü bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır. Bu topraklardaki her eser dostluğumuzun bir eseridir.
Erdoğan'ın konuşmasına şöyle devam etti:
Sancak Bölgesinin diğer bölgelere ulaşımını artıracak projeye destek verenlere teşekkür ediyorum. Yatırımlarımızın tüm bölge halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum.