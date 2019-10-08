Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların barışıdır

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Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen iznin bir yıl uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere Suriye'de ve Irak'ta mevcudiyetini sürdüren terör örgütlerinin, Türkiye'ye yönelik eylemlerini sürdürdüğü ve bu durumların bölgesel barışa, istikrara ve Türkiye'nin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulanıyor.