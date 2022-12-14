Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'la görüştü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Çinlilere ait bir otele silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Çinlilere ait ve çoğunlukla bu ülkeden ziyaretçilerin konakladığı bir otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 5 Çin vatandaşının yaralandığı bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında olay nedeniyle 'derin şok yaşadıklarını' belirterek, saldırıyı kınadı. 5 Çin vatandaşının yaralandığını, Afgan askeri ve polisinden can kayıpları olduğunu öğrendiklerini aktaran Vang, 'Çin, Afgan tarafından Çin vatandaşlarının aranması ve kurtarılması, aynı zamanda olayın soruşturulması ve saldırganların cezalandırılması için gerekli çabanın gösterilmesini talep ediyor' dedi. Vang, Afganistan'daki Çin vatandaşlarının ve kurumlarının güvenliğinin sağlanmasını beklediklerini ifade etti. Kabil'in Şehri Nev bölgesinde dün Çinlilere ait ve yabancı uyruklu kişilerin kaldığı bir otele silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.