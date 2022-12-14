Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentine geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan’ın Avaza bölgesinde temaslarına başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
İKİ LİDERDEN BAŞ BAŞA GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi.
Avaza Kongre Merkezi'ndeki görüşmenin ardından iki lider katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında heyetler arası görüşmelerin yanı sıra Türkmenistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere, dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliğinin her alanda daha da derinleştirilmesine dair atılacak adımların ele alınacağı zirve vesilesiyle çeşitli anlaşmalara da imza atılacak.