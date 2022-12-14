Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedovla görüştü
ASYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Türkmenistan’a geldi. Avaza bölgesinde temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'la görüştü. Cumhurbaşkanı daha sonra Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile baş başa görüştü.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedovla görüştü
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan’ın Avaza bölgesinde temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Gurbangulu Berdimuhamedov
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Gurbangulu Berdimuhamedov

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü

İKİ LİDERDEN BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Avaza Kongre Merkezi'ndeki görüşmenin ardından iki lider katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.


  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında heyetler arası görüşmelerin yanı sıra Türkmenistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere, dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliğinin her alanda daha da derinleştirilmesine dair atılacak adımların ele alınacağı zirve vesilesiyle çeşitli anlaşmalara da imza atılacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gidecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da

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