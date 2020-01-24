Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel Türk-Alman Üniversitesi yeni binalarının açılış töreninde
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel Türk-Alman Üniversitesi yeni binalarının açılış töreni'nde

Almanya Başbakanı Merkel, "Türk-Alman Üniversitesi yeni binalarının açılış töreni'nde konuştu. Merkel, "Türklerle Almanların partnerliğini simgeliyor bu üniversite" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Türk-Alman Üniversitesi, iki ülke dostluğunun bir simgesi haline gelecek" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Angela Merkel’in açıklamalarından satır başları;

Burada hocalar öğrenciler sadece kendileri için değil aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki ilişiklere de zenginlik katıyorlar.

Bu diyalog siyaset için de son derece önemlidir.

Alman bilim adamları, aydınları nasyonal sosyalizm döneminde 80 yıl önce Türkiye’ye sığındılar.

Türkiye de bugün milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Bilim ve eğitim insanların yaratıcılığını ve özgürlüğünü teşvik eder. Albert Einstein’ın dediği gibi merak çok kırılgan bir bitkidir ve özgürlüğe ihtiyacı vardır.

Bilimin eleştirel bir söyleme ihtiyacı var. Bilimsel çalışmanın kısıtlı özgürlüklerde nasıl olduğunu ben fizik profesörü olarak Doğu Almanya’da yaşadım.

Özgürlüğümüze kavuşmamızla ancak hayallerimizde görebileceğimiz sonuçlara ulaştık.

Türk Alman Üniversitesi Türkiye ve Almanya arasındaki iş birliğinin olağanüstü bir örneği.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Sayın Merkel’i Berlin Konferansı’ndan 5 gün sonra ülkemizde ağırlamaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bugün yapacağımız görüşmelerde Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri de ele alacağız.

Türk Alman Üniversitesi kısa sürede akademik iş birliğimizin lokomotiflerinden biri haline gelmiştir.

2013’te 99 olan öğrenci sayısı 2 bin 385’e ulaştı. Kapasite olarak 7 bine kadar öğrenci alabileceğiz.

Türk Alman Üniversitesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

1,5 asırlık yolculuğu olan Alman Lisesi gibi Türk Alman Üniversitesinin de Türk ve Alman dostluğunun sembolü haline gelmesini diliyorum.

Üniversite sayımızı 76'dan 207'ye, öğrenci sayımızı da 1.6 milyondan 8 milyona çıkardık.

Her yıl yurt dışına ciddi miktarda öğrenci gönderiyoruz. Yabancı akademisyenlerin de ülkemize gelmesinin yolunu açıyoruz.

Uluslararası öğrenci sayımız, 15 binden 172 bine ulaştı.

Ülkemizdeki yükseköğretim seviyesinin hem nicelik hem de nitelik olarak yükselmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İnsanlık olarak terörden İslam düşmanlığına kadar pek çok sorunla karşılaşıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun kimsenin bu sorunlara bigane kalma olasılığı yoktur.

Bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki olaylar tüm Doğu Akdeniz'i etkileyecektir.

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GÜNDEM
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