Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğandan Macrona Seni de alalım Türk Birliğine her şey Avrupadan ibaret değil
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Seni de alalım Türk Birliği'ne her şey Avrupa'dan ibaret değil

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Liderlerin sohbet ettiği anlar kameraya yansırken Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Macron'a dönerek "Seni de alalım Türk Birliği'ne. Her şey Avrupa'dan ibaret değil" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Macrona: Seni de alalım Türk Birliğine her şey Avrupadan ibaret değil
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Çekya'ya gitti.

Erdoğan, tüm dünyanın yakından takip ettiği zirvede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan ve Aliyev'i bir araya getirdi
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan ve Aliyev'i bir araya getirdi

"HER ŞEY AVRUPA'DAN İBARET DEĞİL"

Bir araya gelen liderlere daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katıldı. Liderlerin sohbet ettiği anlar kameraya yansırken Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Macron'a dönerek "Seni de alalım Türk Birliği'ne. Her şey Avrupa'dan ibaret değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Seni de buraya alalım Asya Avrupa'dan büyük
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Seni de buraya alalım Asya Avrupa'dan büyük
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı öncesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'seni de bu tarafa alalım. Asya Avrupa'dan büyük' dediği görüntüler sosyal medyada günün en çok izlenen videosu oldu.


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