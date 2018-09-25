Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğandan ticari savaş vurgusu
AMERİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında ticari savaş vurgusu​ yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ticari savaş vurgusu

BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Ticari anlaşmaların keyfi bir şekilde iptal edilmesi, ekonomik yaptırımların silah gibi kullanılması karşısında hiçbirimiz sessiz kalamayız. Her alanda olduğu gibi ekonomi konusunda da sorumlu hareket edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti.

BM Genel Kurulu'nda hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Ticari anlaşmaların keyfi bir şekilde iptal edilmesi, ekonomik yaptırımların silah gibi kullanılması karşısında hiçbirimiz sessiz kalamayız" dedi.

"Türkiye ticaretin de insan dolaşımının da serbest olmasından yanadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaret savaşlarının her dönemde insanlığa zarar verdiğini, bugün de böyle bir sürecin eşiğinde, hatta içinde olunduğunu söyledi.

Ticari anlaşmaların keyfi bir şekilde iptal edilmesinin, korumacı politikaların yaygınlaştırılması ve ekonomik yaptırımların silah gibi kullanılması karşısında hiç kimsenin sessiz kalamayacağını belirten Erdoğan, "Bu çarpık gelişmelerin zararı, eninde sonunda her ülkeye dokunacaktır. Dünya ticaret düzeninin tek taraflı kararlarla bozulmasına engel olmak için hep birlikte çalışmalıyız." dedi.

"Bugün bazı ülkeler ısrarla kaos çıkarmaya çalışıyor"

Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 2030 Küresel Kalkınma Hedefleri'nin başarısı için çalışılması gereken bir dönemde, dünyanın yeni bir ekonomik kırılma yaşamasını hiç kimsenin istemeyeceğine işaret etti.

  • Kaos çıkarmanın kolay, düzeni sağlamanın zor olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bazı ülkeler ısrarla kaos çıkarmaya çalışıyor. Merhametin, vicdanın, hukukun, hakkaniyetin, umudun kaybolduğu bir dünya düzeni kadar büyük tehlike yoktur. Şu anda hep birlikte böyle bir tehlike ile karşı karşıyayız. Türkiye, ticaretin de insan dolaşımının da serbest olmasından yanadır. Bu konularda yaşanan her geriye gidiş, bizi olumsuz etkiliyor. Üstelik, bu tutumun tehdit diliyle, dayatmayla, ikili ilişkilerin geçmişinin tümden yok sayılmasıyla ortaya konması üzüntümüzü daha da artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomi konusunda sorumlu hareket edilmesini bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunları eşit şartlarda yürütülecek yapıcı diyalogla çözmekten yana olduklarını vurguladı.

Her alanda olduğu gibi ekonomi konusunda da sorumlu hareket edilmesini beklediklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

  • "Dünya Ticaret Örgütü, G20, İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği ile tesis ettiğimiz Gümrük Birliği gibi uluslararası platformlarda muhataplarımızla etkin, uyumlu ve yapıcı iş birliği içindeyiz. Türkiye olarak her zaman iş yaptığımız, iş birliği yaptığımız muhataplarımızla birlikte kazanmaktan yana olduğumuzu ifade ediyoruz. Hedef, kazan-kazan.

Bu samimi yaklaşımımız ortadayken, ülkemize yönelik ithamları ve baskıları haksızlık olarak değerlendiriyoruz. Bizimle aynı perspektifi paylaşan ülkelerle ve kurumlarla beraber dünyanın içine çekilmeye çalışıldığı bu siyasi ve ekonomik kaosun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. Bu konuda sizlerin desteğini bekliyoruz."

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