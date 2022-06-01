Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Yunan basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı tutumuna da tepki gösterdi.

'TARİHTEN HİÇ DERS ALMIYOR MUSUN?'

Erdoğan, "Yunanistan'da ABD üslerinin kurulmasına imkan hazırladı mı? Hazırladı. Yunanistan'la anlaşmamız vardı, dün Dışişleri Bakanıma da söyledim. Yüksek Düzeylik Stratejik Konsey Anlaşmamızı bozduk Yunanistan'la. Şahsiyetli dış politikadan yanayız. İkide bir uçaklarınla kalk bize gösteri yap. Ya ne yapıyorsun sen, kendine gel. Tarihten hiç ders almıyor musun?

'TÜRKİYE İLE DANS ETMEYE KALKMA'

Sonra başlıyorsun ağlayıp sızlamaya. Türkiye ile dans etmeye kalkma. Yorulur yolda kalırsın. Bunlarla artık ikili görüşmeleri yapmıyoruz. Bu Yunanistan maalesef yola gelmeyecek. ABD'de Rum lobisi imiş, Kongre'de aleyhimize sözler edecek. Biz artık bunlardan bıktık. Dürüst olacaksan karşımızda koltuğun hazır, olmazsan kusura bakma" ifadelerini kullandı.

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KATHİMERİNİ: ERDOĞAN'DAN YENİ MEYDAN OKUMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri Yunan basınında yankı uyandırdı.

Yunanistan basınından Kathimerini gazetesi, "Erdoğan'dan yeni meydan okumalar: Türkiye ile dans etmeye çalışmayın, ikili görüşmeler sona erdi" başlıklı haberinde Erdoğan'ın açıklamalarını aktardı.

'ERDOĞAN MİÇOTAKİS'İ SUÇLADI'

Haberde, Erdoğan'ın daha önceki açıklamasında, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in kendisi için "Artık var olmadığını" söylediği, kendisini son ABD ziyareti sırasında F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını engellemeye çalışmakla suçladığı anımsatıldı.

AYASOFYA AÇIKLAMASINA DİKKAT ÇEKTİLER

Proto Thema gazetesi, "Erdoğan'ın yeni meydan okuması: Yunanistan uçakla gösteri yapıyor" manşetini attı.

Haberde, Erdoğan'ın Atina ile ikili ilişkiler hakkındaki ifadelerinin yanı sıra Ayasofya Camii'ne dair açıklamasından notlar paylaşıldı.

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'FETHİN KALBİNDE AÇILAN YARAYI KAPATTIK'

Ayasofya'nın 84 yıl sonra eski kimliğine kavuşturulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fethin kalbinde açılan bir yarayı kapattık" dediği belirtildi.