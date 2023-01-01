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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki tarihi konuşması dünya basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşma tüm dünyada yankılandı. Dünya basını, Azerbaycan ile ilgili sözlerini öne çıkararak Erdoğan'ın Ermenistan'a sözlerini tutması için çağrı yaptığından bahsetti. Fransız medyası, Erdoğan'ın Avrupa'ya yaptığı İslamafobi uyarısına dikkat çekti. İngiliz ve ABD basını, 'Türk lider Erdoğan BM Güvenlik Konseyi'nin boyutunu eleştirerek 'dünya beşten büyüktür' dedi' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Yunan basını, 'KKTC'yi tanıyın' mesajını öne çıkarırken, F-16 konusunda Ankara'nın ABD'li bir yetkiliye boyun eğmeyeceğini vurguladı. İsrail basını, Erdoğan - Netanyahu zirvesini sayfalarına taşırken Arap basını ise bu görüşme için 'önemli bir dönüm noktası' yorumunda bulundu.

Seren Som
10:28 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı dünya basını yakından takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı dünya basını yakından takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 78. BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, BM’nin 78. Genel Kurulu’nda dünyaya hitap etti.

Erdoğan’ın tarihi konuşması dünya basınında geniş yer buldu.

Karabağ operasyonuna desteği gündeme oturdu

Erdoğan'ın dün Karabağ'da Ermenistan'a karşı antiterör operasyonu başlattığını duyuran Azerbaycan'a verdiği destek uluslararası basının gündemine oturdu.

Dünya gazeteleri Erdoğan'ın
'herkesin kabul ettiği bir gerçeğe'
dikkat çekerek Ermenistan'a sözlerini tutması için çağrı yaptığından bahsetti.
Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
  • "Bu fırsatı değerlendirmek için Ermenistan ile iyi komşuluk ilişkilerini ve tam normalleşmeyi hedefleyen bir süreç başlattık. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın, bu tarihi fırsatı yeterince değerlendiremediğini görüyoruz. Ermenistan'ın başta Zengezur Koridoru'nun açılması olmak üzere verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Artık herkesin kabul ettiği gibi Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir. Ermeniler dahil herkesin Azerbaycan topraklarında barış içinde yan yana yaşaması öncelikli hedefimiz olmalıdır. 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla hareket ettiğimiz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korunma yönünde attığı adımları destekliyoruz."

Erdoğan statü dayatılmasının kabul edilemeyeceğinin altını çizdi

Al Arabiya News
Erdoğan'ın Karabağ ile ilgili sözlerini gündeme getirdi. Gazete, Erdoğan'ın konuşmasında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne vurgu yaptığını dile getirdi.
Yahoo
da haberinde Türkiye'nin bölgede barış, refah, güvenlik ve kalıcı istikrara vurgu yaptığını dile getirdiğinden bahsetti.
Deviscourse
sitesi ise Erdoğan, Azerbaycan açıklamalarını kaleme alarak ayrılıkçı bölgeye bir statü dayatılmasının 'kabul edilemez' olduğunun altını çizdiğine vurgu yaptı.

'Müttefiki Azerbaycan'ın yanında'

AP
BM kürsüsünden yaptığı canlı takipte Erdoğan'ın Karabağ'da yeniden başlayan çatışmalara değindiğini belirtti. Erdoğan yeniden başlayan çatışmaların hızlı bir şekilde sona ermesi için çağrıda bulunsa da müttefiki Azerbaycan'ın yanında güçlü bir şekilde yer aldığını vurguladı.
Al Monitor
ise Erdoğan'ın
"Karabağ, Azerbaycan toprağıdır"
sözlerine vurgu yaptı. Aynı zamanda Ermenistan'ın verdiği sözleri yerine getirmesini beklediklerini söyleyen Erddoğan'ın Ermenistan'a bölgedeki silahlı kuvvetlerini çekme çağrısı yaptığından da bahsedildi.
Mısır kaynaklı
Ahram Online
da Türkiye'nin desteğinden bahsederek Türkiye'den gelen açıklamaların "Azerbaycan sonuna kadar haklı" şeklinde olduğuna dikkat çekti.

Fransa basını: İslamofobi'nin kabul edilemez seviyeye geldiğine dikkat çekti

France 24
Erdoğan'ın İslamafobi uyarısını öne çıkardı.
Haberde
'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batılı ülkelerin İslamofobi de dahil olmak üzere bir ırkçılık salgınıyla karşı karşıya olduğunu söyledi'
ifadesine yer verildi.
Al Monitor
aynı ifadelere yer verdiği haberinde, Erdoğan'ın kürsüden bunun kabul edilemez seviyeye geldiğini belirttiğinin de altını çizdi.

İngiliz ve ABD basını: Dünya beşten büyüktür sloganını tekrarladı

Londra merkezli
Middle East Eye
'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik Konseyi'nin eksikliklerine gönderme yaparak Dünya beşten büyüktür sloganını tekrarladı' dedi.
ABD merkezli
Washington Examiner
'Türk lider Erdoğan BM Güvenlik Konseyi'nin boyutunu eleştirerek 'dünya beşten büyüktür' dedi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Hindistan basını: Keşmir meselesine değindi

Hindistan merkezli
NDTV
'Türk lider, BM Genel Kurulu'nun üst düzey oturumunda dünya liderlerine hitaben yaptığı konuşmada Keşmir meselesine değindi' dedi.

Yunan basını: KKTC'yi tanıma çağrısı

Yunan basını ise Erdoğan'ın KKTC çağrısını öne çıkardı. Kathimerini 'Erdoğan uluslararası topluma Kıbrıs Türk varlığını tanıma çağrısında bulundu' başlığını attı. Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında uluslararası topluma Kıbrıs'ın Türk işgali altındaki kuzey kesimini bağımsız bir devlet olarak tanıma çağrısında bulundu' denildi.

'F-16 için boyun eğmeyecek'

Yunan gazetesi
Kathimerini
ise Erdoğan'ın pazartesi günü BM Genel Kurulu oturum aralarında verdiği röportajı ele aldı ve Ankara'nın F-16 satışı konusunda herhangi bir ABD'li yetkiliye boyun eğmeyeceğini söylediğine dikkat çekti.
Greet City Times
ise Erdoğan'ın Ankara'nın F-16 satışı dolayısıyla ABD'nin herhangi bir baskısına boyun eğmeyeceğini açıkça belirttiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Türkevi'nde görüştü.

İsrail basınının gündemi Erdoğan-Netanyahu görüşmesi

İsrail basınının gündeminde ise Erdoğan - Netanyahu görüşmesi vardı. Haretz 'Erdoğan'ın Olası İsrail-Suudi Arabistan'ı Desteklediği Bildirildi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde 'Türkiye iki ülke arasındaki normalleşme çabalarına olumlu bakıyor' denildi.

Times of Israel
'in başlığı 'Netanyahu, Türk liderin destek açıklamasının ardından Erdoğan ile Suudi normalleşmesini görüştü' oldu.

Haberde iki liderin de karşılıklı ziyaret yapma konusunda anlaştığı bilgisine yer verildi.

Arap basınından 'dönüm noktası' vurgusu

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ise bu görüşme için şu yorumda bulundu:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Salı günü ilk kez yüz yüze bir araya gelerek, iki ülke ilişkilerini yavaş yavaş geliştirirken önemli bir dönüm noktasına işaret etti."



#Recep Tayyip Erdoğan
#Birleşmiş Milletler
#BM
#Azerbaycan
#KKTC
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