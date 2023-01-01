Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki tarihi konuşması dünya basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı dünya basını yakından takip etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 78. BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, BM’nin 78. Genel Kurulu’nda dünyaya hitap etti.
Erdoğan’ın tarihi konuşması dünya basınında geniş yer buldu.
Karabağ operasyonuna desteği gündeme oturdu
Erdoğan'ın dün Karabağ'da Ermenistan'a karşı antiterör operasyonu başlattığını duyuran Azerbaycan'a verdiği destek uluslararası basının gündemine oturdu.
- "Bu fırsatı değerlendirmek için Ermenistan ile iyi komşuluk ilişkilerini ve tam normalleşmeyi hedefleyen bir süreç başlattık. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın, bu tarihi fırsatı yeterince değerlendiremediğini görüyoruz. Ermenistan'ın başta Zengezur Koridoru'nun açılması olmak üzere verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Artık herkesin kabul ettiği gibi Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir. Ermeniler dahil herkesin Azerbaycan topraklarında barış içinde yan yana yaşaması öncelikli hedefimiz olmalıdır. 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla hareket ettiğimiz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korunma yönünde attığı adımları destekliyoruz."
Erdoğan statü dayatılmasının kabul edilemeyeceğinin altını çizdi
'Müttefiki Azerbaycan'ın yanında'
Fransa basını: İslamofobi'nin kabul edilemez seviyeye geldiğine dikkat çekti
İngiliz ve ABD basını: Dünya beşten büyüktür sloganını tekrarladı
Hindistan basını: Keşmir meselesine değindi
Yunan basını: KKTC'yi tanıma çağrısı
Yunan basını ise Erdoğan'ın KKTC çağrısını öne çıkardı. Kathimerini 'Erdoğan uluslararası topluma Kıbrıs Türk varlığını tanıma çağrısında bulundu' başlığını attı. Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında uluslararası topluma Kıbrıs'ın Türk işgali altındaki kuzey kesimini bağımsız bir devlet olarak tanıma çağrısında bulundu' denildi.
'F-16 için boyun eğmeyecek'
İsrail basınının gündemi Erdoğan-Netanyahu görüşmesi
İsrail basınının gündeminde ise Erdoğan - Netanyahu görüşmesi vardı. Haretz 'Erdoğan'ın Olası İsrail-Suudi Arabistan'ı Desteklediği Bildirildi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde 'Türkiye iki ülke arasındaki normalleşme çabalarına olumlu bakıyor' denildi.
Haberde iki liderin de karşılıklı ziyaret yapma konusunda anlaştığı bilgisine yer verildi.
Arap basınından 'dönüm noktası' vurgusu
Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ise bu görüşme için şu yorumda bulundu:
"Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Salı günü ilk kez yüz yüze bir araya gelerek, iki ülke ilişkilerini yavaş yavaş geliştirirken önemli bir dönüm noktasına işaret etti."