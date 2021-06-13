Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğanın Brüksel diplomasisi başladı
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel diplomasisi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki temasları kapsamında Macaristan Başbakanı Victor Orban ve Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile görüştü. Erdoğan, zirve öncesi kalacağı Steigenberger Wiltcher’s adlı otele geldiği sırada ise Türk vatandaşları tarafından Türk bayrakları eşliğinde sevinçle karşılandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın Brüksel diplomasisi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban’la görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü. Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de ikili temaslarına başladı. Erdoğan, Staitenberger Otel'de Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme 25 dakika sürdü.

İkinci görüşme Letonya Cumhurbaşkanı ile

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki ikili temasları kapsamında Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile görüştü.

Erdoğan’a, Brüksel’de sevgi gösterisi

Erdoğan, zirve öncesi kalacağı Steigenberger Wiltcher’s adlı otele geldiği sırada ise Türk vatandaşları tarafından Türk bayrakları eşliğinde sevinçle karşılandı. Polisin otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görülürken, otelin çevresi izinsiz girişleri engellemek için teller ile çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel’de sevgi gösterileriyle karşılandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel’de sevgi gösterileriyle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de konaklayacağı otele geçti. Erdoğan, otele gelişinde Türk bayraklarıyla kendisini bekleyen ve aralarında Filistinlilerin de bulunduğu bir grup tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da makam aracından vatandaşları selamladı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra konaklayacakları otele girdi.


Biden ile görüşme öncesi Erdoğan'dan F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e hareketi öncesi yaptığı açıklamada Biden ile yapacağı görüşmeye değindi. Erdoğan, "Biden ile bizim göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak ve birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor" dedi. Erdoğan, "F-35 konusu Türkiye maalesef ahdini yerine getirdiği halde ahdini yerine getirmeyen, sözleşmeye uymayan bir Amerika vardır" şeklinde konuştu. Erdoğan, "(Biden ile görüşme) 24 Nisan, maalesef çok olumsuz bir süreç oldu. Bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

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