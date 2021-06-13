Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel diplomasisi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü. Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de ikili temaslarına başladı. Erdoğan, Staitenberger Otel'de Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme 25 dakika sürdü.
İkinci görüşme Letonya Cumhurbaşkanı ile
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki ikili temasları kapsamında Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile görüştü.
Erdoğan’a, Brüksel’de sevgi gösterisi
Erdoğan, zirve öncesi kalacağı Steigenberger Wiltcher’s adlı otele geldiği sırada ise Türk vatandaşları tarafından Türk bayrakları eşliğinde sevinçle karşılandı. Polisin otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görülürken, otelin çevresi izinsiz girişleri engellemek için teller ile çevrildi.
Biden ile görüşme öncesi Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e hareketi öncesi yaptığı açıklamada Biden ile yapacağı görüşmeye değindi. Erdoğan, "Biden ile bizim göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak ve birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor" dedi. Erdoğan, "F-35 konusu Türkiye maalesef ahdini yerine getirdiği halde ahdini yerine getirmeyen, sözleşmeye uymayan bir Amerika vardır" şeklinde konuştu. Erdoğan, "(Biden ile görüşme) 24 Nisan, maalesef çok olumsuz bir süreç oldu. Bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.