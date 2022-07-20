Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğanın Putini bekletmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'i bekletmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Türkiye, İran ve Rusya arasında gerçekleştirilen Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin’in görüşmesi sosyal medyaya damgasını vurdu. Putin görüşme öncesi yaklaşık bir dakika Erdoğan’ı bekledi. Uluslararası medya kuruluşları, Erdoğan'ı bekleyen Putin'in anlarını gündeme taşıdı.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğanın Putini bekletmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'i bekletmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen zirve kapsamında bir araya geldi. Erdoğan ve Putin, zirve öncesi ikili görüşme gerçekleştirdi. Rus liderin, görüşmenin yapılacağı odada Erdoğan'ı yaklaşık 1 dakika beklemesi, dünyanın gündemine oturdu. Guardian gazetesi, "Erdoğan Putin'i bekletti" başlıklı haberinde, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Türk mevkidaşı ile görüşmeyi beklerken bir odada gazeteci kalabalığının önünde ayakta kaldığını yazdı.

"Rus lider için bilinmedik alan"

Görüntülerin, Putin'in kıpırdandığını, duruşunu değiştirdiğini ve bir dizi rahatsız edici yüz ifadesine büründüğünü gösterdiği belirtildi. Yaşanan durum için "Dünya liderlerini bekletme konusunda ün kazanmış Rus lider için bilinmedik alan." yorumu yapıldı. Haberde, gazetecilerin Erdoğan'ın Putin'i bekleteceği tahminiyle, Rusya liderinin odaya girdiği anı kaydettiğine dikkat çekildi.

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"Erdoğan, Putin'i bekletti"

Gazeteci Joyce Karam, sosyal medya hesabından yaptığı yorumda, "Erdoğan, Putin'i kameralar karşısında bitkin bir halde bekletti. O 50 saniye, Ukrayna'dan sonra çok şeyin değiştiğini söylüyor." dedi. Vice News'ten Alec Luhn ise "Erdoğan, Putin'e kendi ilacından biraz tattırdı." yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen Putin uzun süre etrafı inceledi
OYNAT 00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen Putin uzun süre etrafı inceledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Putin, görüşme öncesi yaklaşık bir dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi. Bu sırada sandalyeleri ve duvarları inceleyen Putin'in gergin yüz ifadesi kameralara yansıdı.

"Tatlı intikam: Kendi güç taktiğinin tadına vardı"

Washington Examiner haber sitesi, "Tatlı intikam: Putin, İran'daki görüşme öncesinde Erdoğan'ı bekledi." diye yazdı. Haberde, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk mevkidaşı ile görüşmeyi beklerken, kendi güç taktiğinin tadına vardı." şeklinde yorum yapıldı.

ABD merkezli Politico dergisi de Tahran'daki üçlü zirveyi aktardığı haberinde, "Erdoğan, görüşme odasına girmeden önce Putin'i yaklaşık bir dakika bekletti." dedi.

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