Dünya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Barış Pınarı Harekatı Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak
BARIŞ PINARI HAREKATI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay : ​Barış Pınarı Harekatı Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay : Barış Pınarı Harekatı Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Barış Pınarı Harekatı, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman ordumuz; Barış Pınarı Harekatı ile sınırlarımızın emniyetini, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacaktır. Allah şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "PKK'nın bir kolu olan bu oluşumun yanı başımızda yeni bir terör bataklığı meydana getirmesine müsamaha göstermeyiz. Tek amacımız sınırlarımızın emniyeti ve Suriyelilerin güvenle evlerine dönüşlerini sağlamaktır. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan saygısını her fırsatta ifade etmiştir" diye konuştu.

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