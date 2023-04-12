Cumhuriyetçi Parti'de Trump'a yeni rakip: Senatör Tim Scott'ın da adaylık niyeti var

Donald Trump ve Tim Scott.
ABD'de Güney Carolina Senatör Tim Scott, 2024 başkanlık yarışına katılma niyetinde. Scott, Twitter'dan paylaştığı mesajında, 2024 ABD Başkanlık yarışı için bir keşif komitesi oluşturduğunu açıkladı.
Başkanlık seçim yarışı sürecinin ilk önemli adımı olarak görülen keşif komitesinin oluşturulması, kampanya için bağış toplama ve personel istihdamına izin veriyor.
Scott, ilk seçim mesajı olarak değerlendirilen kısa videosunda, Başkan Joe Biden ve "radikal sol" şeklinde adlandırdığı Demokratlara yüklendi.
Halihazırda Senato'da tek Cumhuriyetçi siyahi senatör olan Scott, Demokratların ırkı bir araç olarak kullanarak güçlerini ellerinde tutmaya çalıştığını belirtti.
Scott, muhafazakar değerlere vurgu yaparak, komünist Çin'e karşı mücadele edeceğini kaydetti.
Scott'un Cumhuriyetçi adaylar arasında Senatör olduğu Güney Carolina'dan yüzde 7'lik, ABD genelinde ise yüzde 1'lik bir desteğe sahip olduğu belirtiliyor.