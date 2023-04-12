|
Reklam
Reklam
Dünya

Cumhuriyetçi Parti'de Trump'a yeni rakip: Senatör Tim Scott'ın da adaylık niyeti var

ABD'de 2024'te gerçekleşecek başkanlık seçimine yeni isimler katılıyor. Güney Carolina Senatörü Tim Scott, 2024 başkanlık seçim yarışı sürecinin ilk önemli adımı olarak görülen keşif komitesini oluşturduğunu duyurdu. ABD'de son anketler 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den eski Başkan Donald Trump'ın açık ara önde olduğunu gösteriyor. Anketlerde Trump'ın arkasında adaylığını duyurması beklenen Florida Valisi Ron DeSantis ve eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ile adaylığını resmen duyuran eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley yer alıyor.

18:15 . 12/04/2023 Çarşamba
AA
Donald Trump ve Tim Scott.

Donald Trump ve Tim Scott.

ABD'de Güney Carolina Senatör Tim Scott, 2024 başkanlık yarışına katılma niyetinde. Scott, Twitter'dan paylaştığı mesajında, 2024 ABD Başkanlık yarışı için bir keşif komitesi oluşturduğunu açıkladı.

Başkanlık seçim yarışı sürecinin ilk önemli adımı olarak görülen keşif komitesinin oluşturulması, kampanya için bağış toplama ve personel istihdamına izin veriyor.

Scott, ilk seçim mesajı olarak değerlendirilen kısa videosunda, Başkan Joe Biden ve "radikal sol" şeklinde adlandırdığı Demokratlara yüklendi.

Halihazırda Senato'da tek Cumhuriyetçi siyahi senatör olan Scott, Demokratların ırkı bir araç olarak kullanarak güçlerini ellerinde tutmaya çalıştığını belirtti.

Scott, muhafazakar değerlere vurgu yaparak, komünist Çin'e karşı mücadele edeceğini kaydetti.

ABD'de son anketler 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den eski Başkan Donald Trump'ın açık ara önde olduğunu gösteriyor.
Anketlerde Trump'ın arkasında adaylığını duyurması beklenen Florida Valisi Ron DeSantis ve eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ile adaylığını resmen duyuran eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley yer alıyor.

Scott'un Cumhuriyetçi adaylar arasında Senatör olduğu Güney Carolina'dan yüzde 7'lik, ABD genelinde ise yüzde 1'lik bir desteğe sahip olduğu belirtiliyor.



#ABD
#Tim Scott
#Donald Trump
#Cumhuriyetçi Parti
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.